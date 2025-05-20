STM, Çok Maksatlı Destek Gemisini Tanıttı - Son Dakika
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Teknoloji

STM, Çok Maksatlı Destek Gemisini Tanıttı

STM, Çok Maksatlı Destek Gemisini Tanıttı

STM, yeni Çok Maksatlı Destek Gemisi'ni Malezya'da düzenlenen LIMA Fuarı'nda sergiledi.

20.05.2025 14:49
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STM, milli olarak tasarladığı Çok Maksatlı Destek Gemisi tasarımını ilk kez Malezya'da gerçekleştirilen LIMA Fuarı'nda tanıttı.

STM, milli olarak tasarladığı Çok Maksatlı Destek Gemisi (MRRS) tasarımını Malezya'da gerçekleştirilen LIMA Fuarı'nda görücüye çıkardı. Zırhlı birlikleri taşıyarak amfibi harekatı destekleyecek MRSS; denizde lojistik destek kabiliyetinin yanı sıra bünyesinde bulunan gelişmiş tıbbi destek birimleri sayesinde karadan ulaşılması güç kriz ve afet bölgelerinde tam donanımlı hastane olarak kullanılabilecek, gerektiğinde KBRN şartlarında dahi tahliye harekatı icra edebilecek.

Türkiye'nin denizlerdeki mühendislik gücü STM, askeri denizcilik alanındaki dizayn yeteneği ve tecrübesi ile yeni bir platform tasarımına imza attı. STM'nin alan uzmanı ve mühendis personeli tarafından özgün olarak tasarlanan Çok Maksatlı Destek Gemisi (MRSS), Malezya'da gerçekleştirilen, Langkawi Uluslararası Denizcilik ve Havacılık Fuarı'nda (LIMA) ilk kez tanıtıldı.

GÜLERYÜZ: MRSS, MODERN DENİZ OPERASYONLARINA ÇOK YÖNLÜ YANIT VERECEK

Törende konuşan STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz, Türk Donanması'nın en büyük çözüm ortağı olduklarını ve Portekiz, Ukrayna, Pakistan ve Malezya için modern deniz platformları inşa ettiklerini söyledi. STM tarafından Malezya Kraliyet Donanması için LMS Batch-2 kapsamında, 3 adet korvetin inşasının geçen yıl Türkiye'de başladığını hatırlatan Güleryüz şöyle devam etti:

"Mühendislik kabiliyetlerimizle, yeni iş birliklerine zemin hazırlayacak bir platformu ilk kez Malezya LIMA'da sergiliyoruz. Malezya Deniz Kuvvetleri'nin isterlerini dikkate alarak özgün olarak tasarladığımız Çok Maksatlı Destek Gemisi (MRSS) harekat ihtiyaçlarına çok yönlü şekilde yanıt veren yenilikçi bir platform. Yüksek operasyonel esneklik sunan MRSS, hem amfibi harekat hem de denizde lojistik destek görevlerini başarıyla yerine getirebilecek. MRSS; 14 ana muharebe tankı, 9 amfibi araç, 500 amfibi personel, 2 adet 15 tonluk helikopter bulundurma kapasitesi ile amfibi çıkarma harekatında etkili olacak pek çok özelliğe sahip. Yalnızca askeri değil, insani yardım operasyonlarında da etkin bir rol oynayacak. Tahliye harekatından, hastane gemisi olmasına, helikopter harekatından arama kurtarma görevlerini destekleyerek donanmaların denizlerdeki operasyonel etkinliğini artıracak. Uzun süreli operasyonlara maliyeti etkin ve etkili bir tasarım ortaya koyduk."

ÇOK MAKSATLI DESTEK GEMİSİ ÖZELLİKLERİ

Çok Maksatlı Destek Gemisi, süratli çıkarma kuvvetleri ile ağır/hafif zırhlı araçları konuşlandırarak, amfibi harekatı desteklemek, gemilere lojistik destek sağlamak; kriz ve afet zamanlarında tahliye/hastane gemisi fonksiyonlarında kullanılmak amacıyla STM mühendisleri tarafından milli imkanlarla tasarlanan bir havuzlu çıkarma gemisi. Çok Maksatlı Destek Gemisi (MRSS)'in öne çıkan özellikleri:

GÖREV ALANLARI

Ana Harekat Alanları

• Amfibi Harekat

• Denizde Muharip Birliklere Lojistik Destek

• Denizde Sancak Varlık Gösterme ve Keşif/Karakol

• Denizden Nakliye Harekatı

• Denizden Komuta Kontrol

Tali Harekat Alanları

• Tahliye Harekatı

• İnsani Destek ve Afet Yardımı (HADR)

• Savaş Dışı Askeri Harekat

• Tıbbi Destek

Helikopter Harekatı

• Arama Kurtarma Harekatı

Teknik Özellikler

• Tam Boy: 153 metre

• Genişlik: 24 metre

• Deplasman: 9700 ton

• Denizde Kalma Süresi: 30 gün

• Azami Sürat: 18+ kts

• Menzil : 14 kts hızda + 8000 nm

Taşıma Kapasitesi

• Mürettebat : 150 kişi + 500 Amfibi Personel

• 2 x Süratli Çıkarma Gemisi

• 800 m2 Tank Güvertesi (14 x Tank, 9 x Amfibi Araç)

• 2 x 15 tonluk helikopter + 2 x Hangar

• 2 x 10 metrelik RHIB

• Yakıt: 630 ton

• Tatlı Su: 215 ton

Silah Sistemleri

• 1 x 76 mm Baş Top

• 4 x 12,7 mm Uzaktan Kumandalı Stabilize Silah Sistemi

• 2 x Chaff/IR Dekoy Lançeri

Kaynak: DHA

Denizcilik, Teknoloji, Savunma, Malezya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji STM, Çok Maksatlı Destek Gemisini Tanıttı - Son Dakika

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