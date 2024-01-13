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T-Pain, GTA 6'nın geliştirilmesinde yer aldığını açıkladı - Son Dakika
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T-Pain, GTA 6'nın geliştirilmesinde yer aldığını açıkladı

Ünlü şarkıcı-söz yazarı T-Pain, Rockstar Games ile birlikte GTA 6'nın geliştirilmesinde aktif olarak yer aldığını duyurdu. T-Pain'in GTA 6'da çalışması nedeniyle GTA 5 RP katılımını durdurması istendi. Şarkıcı, Rockstar'ın çıkar çatışmalarıyla ilgili endişeler nedeniyle NoPixel'deki rol yapma faaliyetlerini durdurmasını istediğini açıkladı. GTA 6'ya katkısı hakkında detaylı bilgi verilmese de, hayranlar merakla beklemeye devam ediyor.

T-Pain, GTA 6\'nın geliştirilmesinde yer aldığını açıkladı
13.01.2024 - 20:28,
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T-Pain olarak tanınan ünlü şarkıcı-söz yazarı Faheem Rashad Najm, Rockstar Games ile birlikte Grand Theft Auto VI'nın (GTA 6) geliştirilmesinde aktif olarak yer aldığını açıkladı. Bu açıklama, T-Pain'in geçtiğimiz Aralık ayında resmi olarak tanıtılan ve merakla beklenen devam oyununa katkıda bulunmaktan duyduğu heyecanı paylaştı.

T-Pain, GTA 6'da çalıştığı için GTA 5 RP katılımını bıraktı

T-Pain'in GTA 6 'nın geliştirilmesine katılımı beklenmedik bir sonuç doğurdu. Kendisinden Rockstar tarafından üçüncü taraf sunucularda faaliyet gösteren popüler bir GTA 5 rol yapma sunucusu olan NoPixel'deki rol yapma oyunlarına katılımını durdurması istendi.

T-Pain, GTA 6'nın geliştirilmesinde yer aldığını açıkladı

Şarkıcı canlı yayın sırasında Rockstar Games'in çıkar çatışmalarıyla ilgili endişeler nedeniyle NoPixel'deki rol yapma faaliyetlerini durdurmasını istediğini açıkladı. T-Pain, Rockstar'ın kendisine birisinin albümünü yeniden kaydettiği ve daha fazla insanın yeni versiyonu dinlemeye başladığı bir senaryo sunduklarını belirterek, Rockstar'ın benzetmesini esprili bir şekilde anlattı.

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T-Pain bu kısıtlamayı kabul etse de, Rockstar'ın daha sonra FiveM ve RedM gibi rol yapma sunucularından sorumlu modlama ekibiyle işbirliği yapmasını ironik buldu. Eğlendiğini ifade eden T-Pain, kendisine rol yapma oyunlarına katılamayacağının söylenmesine karşın Rockstar'ın bu tür deneyimleri mümkün kılanlarla işbirliği yapmasının bir paradoks olduğunu vurguladı.

T-Pain'in en popüler şarkılarından

Şarkıcı, GTA 6 'ya katkısının ayrıntılarına girmedi ve hayranlarını katılımının niteliği konusunda merakta bıraktı. Rockstar Games'ten T-Pain'in geliştirmedeki rolüne ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

T-Pain 2021'den beri NoPixel'in rol yapma topluluğunun aktif bir katılımcısıydı ve Rockstar Games'teki yeni rolü nedeniyle sunucuda yer almaması, hayranların yaklaşmakta olan GTA 6 'daki rol yapma unsurlarının potansiyel etkisi hakkında söylentiler çıkarmasına neden oldu.

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Devam oyunuyla ilgili ayrıntılar yetersiz kalırken, Rockstar ilk fragmanda tek oyunculu hikayeyi vurgulamayı seçti ve hayranları 2025 çıkış tarihi yaklaştıkça daha fazlasını öğrenmeye hevesli bıraktı. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete
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