TAYFUN Füzesi Testte Hedefi Vurdu

Teknoloji

ROKETSAN tarafından geliştirilen yerli ve milli füze TAYFUN'un, uzun menzilli test atışında hedefini tam isabetle vurduğu bildirildi.

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, X hesabından yaptığı açıklamada, "Geldi bir tufan, gitti bir #TAYFUN! Silahlı Kuvvetlerimizin en önemli vurucu güçlerinden TAYFUN füzemiz, uzun menzilli test atışında hedefini tam isabetle vurdu." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de X hesabından yaptığı paylaşımda, savunma sanayisinde kritik bir eşiğin daha aşıldığını belirtti.

Görgün, "TAYFUN, gerçekleştirilen yeni test atışıyla belirlenen menzil ve hassasiyet kriterlerini başarıyla karşıladı. Gerçekleştirilen test atışı, sistemin performans parametrelerini doğrularken, geliştirme sürecine de önemli katkılar sağladı. Türkiye'nin uzun menzilli füze kabiliyetlerini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar, sahada kanıtlanmış sistemlerle ilerlemeye devam ediyor. Bu süreçte emeği geçen tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.