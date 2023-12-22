TCMB, FAST para gönderme limitini artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), FAST (Fonların Anlık ve Sürekli Transferi) üzerinden gerçekleştirilen ödemelerin limitini artırdı. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, FAST para gönderme limiti 2024 için 50 bin TL olacak.

FAST para gönderme üst limiti 2024 için 50 bin TL oldu

TCMB'nin yeni kararına göre, 21 Aralık'tan itibaren FAST sistemi üzerinden yapılacak ödemelerde üst limit değişecek. Buna göre tek seferde 50 bin TL'ye kadar para gönderimi yapılabilecek. Bu limit daha önceki karara göre 20 bin TL'ye kadar uygulanıyordu.

Ayrıca FAST-TR Karekod sistemi üzerinden gerçekleştirilecek ödemeler için limit 100 bin TL olacak. Bu şekilde istediğiniz kuruma 7/24 100 bin TL'ye varan FAST ödemeleri gönderebileceksiniz.

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Bilmeyenler için FAST sistemi, ödeme talimatının onaylanmasından itibaren saniyeler içerisinde alıcı hesabına para geçmesini sağlayan anlık ödeme sistemi. Havale veya EFT'ye göre daha hızlı olmasıyla internet bankacılığının popüler ödeme yöntemlerinden biri haline geldi.

Bu kararla birlikte bankalardan gelen ortak açıklamada ise "FAST sisteminin üst limiti olan 50.000 TL'ye 21 Aralık 2023 itibarıyla geçilmiştir. Artık müşterilerimiz 50.000 TL'ye kadar ödemelerini FAST sisteminden yapabilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

21 Aralık 2023 Tarihli PPK Kararı: https://t.co/ZLSoI2puRG pic.twitter.com/tT8Cr0ADXr — Merkez Bankası (@Merkez_Bankasi) December 21, 2023

Geçtiğimiz saatlerde tamamlanan toplantı kapsamında kredi kartı faiz oranları da ele alındı. Buna göre bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40'tan yüzde 42,5 düzeyine yükseltilmesine karar verildi.

Peki siz FAST para gönderme 2024 limiti hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.