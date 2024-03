The Last of US Dizisi 2. Sezon Çekimleri Tamamlandı

Teknoloji

HBO yapımı The Last of US dizisi 2. sezon çekimleri hızla devam ediyor, ancak her oyuncusu için değil. 1. sezonun başrol oyuncusu Pedro Pascal'ın canlandırdığı Joel Miller'ın hikayesi, dizide tamamlandı. Bunun ne anlama geldiğini, The Last of US Part II'yi oynayanlar anladı bile… (Yazının devamı spoiler içerir!)

The Last of US 2. sezon çekimleri, Joel'i canlandıran Pedro Pascal için tamamlandı…

Sektör içinden bir kaynağa dayandırılan habere göre Pascal, The Last of US dizisinin ikinci sezon çekimlerini tamamladı. 2. sezonun çekimlerine bu yılın Şubat ayında başlandı. Pascal'ın çekimlerini bu kadar kısa sürede bitirmiş olması, oyuncuların aklına tek bir şey getiriyor.

(Son spoiler uyarısı!)

The Last of US Part II'de oyuncular, Abby Anderson karakterinin daha oyunun başında Joel'u bir golf sopasıyla öldürdüğünü hatırlayacaklardır. Dizinin 2. sezon hikayesi de bu olay örgüsünde olduğu için Pascal'ın çekimlerini erken bitirmesinin sebebi bu.

Dizinin çekimleri Ağustos ayında tamamlanacak ve Mart ve Nisan 2025 tarihleri arasında çıkış yapacak. Dizinin oyuncu kadrosu büyük ölçüde tamamlandı. Eğer haberler doğruysa ve çekimler gerçekten Şubat ayında başladıysa, Joel'ı çok az göreceğiz demektir.

The Last of US 2. sezon oyuncu kadrosu şekillendi

Bildirilene göre Pedro Pascal, TLoU 2. sezonunun ardından ivedilikle Fantastik Dörtlü filminin çekimlerine başlamış. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.