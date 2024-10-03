TOGG'un parçası Türkiye'de üretilmiyor mu? Sanayiden video çekip paylaştılar - Son Dakika
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Teknoloji

TOGG'un parçası Türkiye'de üretilmiyor mu? Sanayiden video çekip paylaştılar

Geniş Video İzle

Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile ilgili uzun zamandır "Parçası yok, Türkiye'de üretilmiyor" iddiaları ortaya atılıyordu. Trabzonlu bir TOGG kullanıcısı, bu iddiayı ortaya atanlara sanayide ustalarla birlikte çektiği bir video ile cevap verdi.

03.10.2024 11:57
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Devam eden finansman kampanyasının da etkisiyle eylül ayında satışlarında dört ayın en iyi performansı kaydeden Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile ilgili dikkat çeken bir video paylaşıldı.

Uzun süredir "Parçası yok, Türkiye'de üretilmiyor" iddiaları gündemdeki yerini korurken Trabzonlu bir TOGG kullanıcısı, sanayide ustalarla birlikte çektiği bir videoyu paylaşarak bu iddialara yanıt verdi.

Parça siparişini 2 gün önce verdiklerini belirten usta, "Bugün siparişlerimiz geldi. Araba Türk malı olduğu için parçaları da erken geliyor. Burada üretilmiş. Adamlar getirdi. Alman arabaları 1 ayda 1,5 ayda geliyor" diyerek yedek parça konusunda TOGG'a övgüler dizdi.

TOGG\'un parçası Türkiye\'de üretilmiyor mu? Sanayiden video çekip paylaştılar

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Son Dakika Teknoloji TOGG'un parçası Türkiye'de üretilmiyor mu? Sanayiden video çekip paylaştılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (36)

  • Enver Atabey:
    Heykelciler iyi bakın 141 146 Yanıtla
  • Emre Doğan:
    Siz de bunu yediniz 145 116 Yanıtla
  • Adem GS:
    kargonun 2 günde gelmesi burada üretildiği anlamına nasil geliyor anlayamadım? stoklarda parça varsa yollanır sanki üretilip taze taze yollanıyor her parça.. 140 53 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    makarnacilara Ay a iki seritli yol yaptik deseler gene inanirlar. bunu kendi lidercik leri dedi 97 74 Yanıtla
  • Kocarex Bigrex:
    çekemeyen ler devrede kesin mossad ajanı reklama ne gerek var gurur duyun bir bitmediniz aa 74 80 Yanıtla
  • Harun Çelik:
    Konuşan karadenizli konu kapanmıştır! 125 22 Yanıtla
  • Mustafa Turgut:
    onu yapasıya kadar kaç heykel dikilirdi 45 49 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    veledi kımıl yalanı saldı zehri halka kendi gitti yalanları kaldı 31 9 Yanıtla
  • Aytac Uygur:
    Trabzon’dan sonrasını okumadım 14 0 Yanıtla
  • agrasif laz:
    çamur at izi kalsın ülkeye heykelden başka bise vermeyenler yapılanlardan rahatsız oluyorlar 4 10 Yanıtla
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