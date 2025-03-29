Ramazan Bayramı'nın gelmesiyle birlikte Togg müşterilerine avantaj sağladı. Togg T10X araç sahipleri 29 Mart 2025 saat 00.00'dan 1 Nisan 2025 saat 23.59'a kadar araçlarını ücretsiz olarak şarj edebilecek.
Trumore Akıllı Cihazım adımdan Trugo şarj işlemlerinin başlatılmasıyla bedava şarj işlemi gerçekleşiyor.
Togg'dan yapılan açıklama şöyle:
Togg T10X kullanıcılarına özel bayram müjdesi.
Trumore Akıllı Cihazım adımından başlatacağınız Trugo şarj işlemleri 29 Mart 00.00'dan 1 Nisan 23.59'a kadar ücretsiz.
Son Dakika › Teknoloji › Togg'dan yeni müjde! - Son Dakika
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