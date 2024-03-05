Toyota Prius Prime, En Çevreci Otomobil Seçildi

Teknoloji

Elektrikli otomobiller, çevreci oldukları düşüncesiyle sektörü baştan aşağı değiştirdi. Amerikan Enerji Verimli Ekonomi Konseyi'ne (ACEEE) tarafından yapılan bir araştırma ise Toyota'nın hibrit motora sahip aracının en çevreci otomobil olduğunu iddia ediyor.

En çevreci otomobil Toyota Prius Prime

Toyota Prius Prime, GreenerCars sıralamasında 2024 yılının en çevreci otomobili seçildi. Plug-in hibrit motora sahip olan Prius Prime; 100 üzerinden 71 yeşil puanla üçüncü kez birinci sırada yer almayı başardı. İlk 10'da Tesla olmaması ise dikkat çekti.

GreenerCars sıralaması araçları; yakıt ve üretim maliyetleri, egzoz emisyonları ve hava kirliliği etkileri gibi faktörlere göre değerlendiriyor. Sıralamaları yayınlayan Amerikan Enerji Verimli Ekonomi Konseyi'ne göre Prius Prime, hafif tasarımı ve benzinli-elektrikli güç aktarma organıyla öne çıkıyor.

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İkinci sırada ise 67 puanla Lexus RZ 300e yer aldı. Mini Cooper SE EV aynı puanla üçüncü sırayı aldı, ancak öngörülen yıllık yakıt maliyeti 747 dolarla daha yüksekti. İlk beş araç arasında Nissan Leaf EV ve Toyota bZ4X EV bulunuyor.