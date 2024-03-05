Toyota Prius Prime, En Çevreci Otomobil Seçildi - Son Dakika
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Teknoloji

Toyota Prius Prime, En Çevreci Otomobil Seçildi

Toyota Prius Prime, En Çevreci Otomobil Seçildi

Amerikan Enerji Verimli Ekonomi Konseyi'nin yaptığı bir araştırmaya göre Toyota Prius Prime, en çevreci otomobil olarak seçildi. Plug-in hibrit motora sahip olan Prius Prime, üçüncü kez birinci sırada yer aldı. Araçların yakıt ve üretim maliyetleri, egzoz emisyonları ve hava kirliliği etkileri gibi faktörlere göre değerlendirilen sıralamada, Prius Prime'in hafif tasarımı ve benzinli-elektrikli güç aktarma organı öne çıktı.

05.03.2024 10:18  Güncelleme: 10:21
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Elektrikli otomobiller, çevreci oldukları düşüncesiyle sektörü baştan aşağı değiştirdi. Amerikan Enerji Verimli Ekonomi Konseyi'ne (ACEEE) tarafından yapılan bir araştırma ise Toyota'nın hibrit motora sahip aracının en çevreci otomobil olduğunu iddia ediyor.

En çevreci otomobil Toyota Prius Prime

Toyota Prius Prime, GreenerCars sıralamasında 2024 yılının en çevreci otomobili seçildi. Plug-in hibrit motora sahip olan Prius Prime; 100 üzerinden 71 yeşil puanla üçüncü kez birinci sırada yer almayı başardı. İlk 10'da Tesla olmaması ise dikkat çekti.

Toyota Prius Prime, En Çevreci Otomobil Seçildi

GreenerCars sıralaması araçları; yakıt ve üretim maliyetleri, egzoz emisyonları ve hava kirliliği etkileri gibi faktörlere göre değerlendiriyor. Sıralamaları yayınlayan Amerikan Enerji Verimli Ekonomi Konseyi'ne göre Prius Prime, hafif tasarımı ve benzinli-elektrikli güç aktarma organıyla öne çıkıyor.

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İkinci sırada ise 67 puanla Lexus RZ 300e yer aldı. Mini Cooper SE EV aynı puanla üçüncü sırayı aldı, ancak öngörülen yıllık yakıt maliyeti 747 dolarla daha yüksekti. İlk beş araç arasında Nissan Leaf EV ve Toyota bZ4X EV bulunuyor.

SıraModelMotorYeşil Skoru1Toyota Prius Prime SEPHEV712Lexus RZ 300eElektrikli673Mini Cooper SEElektrikli674Nissan LeafElektrikli665Toyota bZ4XElektrikli666Toyota RAV4 PrimePHEV647Hyundai Elantra BlueHibrit648Hyundai Kona ElectricElektrikli639Toyota Camry LEHibrit6310Kia EV6Elektrikli63

ACEEE, araç ağırlığının da önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Daha büyük batarya paketlerine sahip elektrikli araçların daha az emisyon üretebileceği söylendi. Ancak hammadde ve üretim maliyetleri nedeniyle genel olarak daha az çevreci oldukları belirtildi.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji Toyota Prius Prime, En Çevreci Otomobil Seçildi - Son Dakika

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