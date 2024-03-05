Elektrikli otomobiller, çevreci oldukları düşüncesiyle sektörü baştan aşağı değiştirdi. Amerikan Enerji Verimli Ekonomi Konseyi'ne (ACEEE) tarafından yapılan bir araştırma ise Toyota'nın hibrit motora sahip aracının en çevreci otomobil olduğunu iddia ediyor.
En çevreci otomobil Toyota Prius Prime
Toyota Prius Prime, GreenerCars sıralamasında 2024 yılının en çevreci otomobili seçildi. Plug-in hibrit motora sahip olan Prius Prime; 100 üzerinden 71 yeşil puanla üçüncü kez birinci sırada yer almayı başardı. İlk 10'da Tesla olmaması ise dikkat çekti.
GreenerCars sıralaması araçları; yakıt ve üretim maliyetleri, egzoz emisyonları ve hava kirliliği etkileri gibi faktörlere göre değerlendiriyor. Sıralamaları yayınlayan Amerikan Enerji Verimli Ekonomi Konseyi'ne göre Prius Prime, hafif tasarımı ve benzinli-elektrikli güç aktarma organıyla öne çıkıyor.
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İkinci sırada ise 67 puanla Lexus RZ 300e yer aldı. Mini Cooper SE EV aynı puanla üçüncü sırayı aldı, ancak öngörülen yıllık yakıt maliyeti 747 dolarla daha yüksekti. İlk beş araç arasında Nissan Leaf EV ve Toyota bZ4X EV bulunuyor.
ACEEE, araç ağırlığının da önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Daha büyük batarya paketlerine sahip elektrikli araçların daha az emisyon üretebileceği söylendi. Ancak hammadde ve üretim maliyetleri nedeniyle genel olarak daha az çevreci oldukları belirtildi. Son Dakika › Teknoloji › Toyota Prius Prime, En Çevreci Otomobil Seçildi - Son Dakika Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dron destekli gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, emniyet kemeri takmayan, seyir halinde telefonla konuşan ve kırmızı ışık kuralına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimlerin gün içerisinde kentin farklı noktalarında devam edeceği öğrenildi. Bilim insanları, bir bilgisayarın ya da bilgisayar kontrolündeki robotun, öğrenme, analiz, sorun çözme ve karar verme gibi insansı işlevlere sahip olması şeklinde özetlenen yapay zekanın, gelecekte yapıcı etkilerinin yanında yıkıcı etkilerinin de olabileceğini düşünüyor. Çin hükümeti, ulusal yasama organına sunduğu çalışma raporunda 2024 yılı için öngördüğü başlıkları açıkladı. Raporun öne çıkan başlıkları arasında 2024 GSYİH büyüme hedefinin yaklaşık yüzde 5 olması, kentsel alanlarda 12 milyondan fazla istihdam yaratılması, bütçe açığının GSYİH'ye oranının yüzde 3 olması, yerel yönetimler için 3,9 trilyon yuan değerinde özel amaçlı tahviller çıkarılması, yapay zeka artı girişiminin başlatılması, yenilikçi ve öncü teknoloji araştırmalarının geliştirilmesi gibi konular yer alıyor. Ayrıca, iç talebin genişletilmesi, yabancı sermayeli işletmelere ulusal işletmelerle aynı muamele yapılması, enerji devriminin ilerletilmesi gibi hedefler de belirlendi. Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla AR-GE merkezi sayısı 1292, tasarım merkezi sayısı 328 oldu. Desteklerle büyüyen merkezlerde toplamda 80 bin 838 personel görev alıyor. AR-GE merkezlerinde 58 bin 893 proje tamamlandı ve 12 bin 7 patenti tescilli bulunuyor. Tasarım merkezlerinde ise 11 bin 488 proje tamamlandı ve 228 patent tescilli durumda. Kocaeli'de Gebze OSB-Darıca Sahil metro hattında yapılan çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı. Gebze bölgesinin trafik yükünü azaltmayı hedefleyen metro hattı, seyahat süresini 40 dakikaya indirerek günde 330 bin yolcuya hizmet verecek. Metro araçlarının imalatı tamamlanırken, test çalışmaları devam ediyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki laboratuvar için akreditasyon sürecini başlattı. Laboratuvar, 2024 yılında akreditasyon belgesi almayı hedefliyor ve hem kurum ve kuruluşlara, hem de vatandaşlara hizmet vermeye hazırlanıyor. Apple, iOS ve iPadOS güncellemelerinin ardından macOS 14.4 RC sürümünü de yayınladı. Yeni güncelleme, yeni emoji karakterleri ve Podcast uygulamasında podcast'in tamamını okuma özelliği gibi özellikler sunuyor. macOS Sonoma 14.4, uyumlu Mac cihazları için bu hafta içinde herkese açık olarak sunulacak. Film yapımcıları, Reddit platformunda kaçak olarak paylaşılan filmler nedeniyle maddi zarara uğradıklarını belirterek haklarını aramaya devam ediyor. Reddit yönetimi ise kullanıcı haklarını öne sürerek bilgileri paylaşmamayı tercih ediyor. Bu durum, yayıncılık sektörünü etkileyebilir.
SıraModelMotorYeşil Skoru1Toyota Prius Prime SEPHEV712Lexus RZ 300eElektrikli673Mini Cooper SEElektrikli674Nissan LeafElektrikli665Toyota bZ4XElektrikli666Toyota RAV4 PrimePHEV647Hyundai Elantra BlueHibrit648Hyundai Kona ElectricElektrikli639Toyota Camry LEHibrit6310Kia EV6Elektrikli63
ACEEE, araç ağırlığının da önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Daha büyük batarya paketlerine sahip elektrikli araçların daha az emisyon üretebileceği söylendi. Ancak hammadde ve üretim maliyetleri nedeniyle genel olarak daha az çevreci oldukları belirtildi.
Son Dakika › Teknoloji › Toyota Prius Prime, En Çevreci Otomobil Seçildi - Son Dakika
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından dron destekli gerçekleştirilen trafik denetimlerinde, emniyet kemeri takmayan, seyir halinde telefonla konuşan ve kırmızı ışık kuralına uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı. Denetimlerin gün içerisinde kentin farklı noktalarında devam edeceği öğrenildi.
Bilim insanları, bir bilgisayarın ya da bilgisayar kontrolündeki robotun, öğrenme, analiz, sorun çözme ve karar verme gibi insansı işlevlere sahip olması şeklinde özetlenen yapay zekanın, gelecekte yapıcı etkilerinin yanında yıkıcı etkilerinin de olabileceğini düşünüyor.
Çin hükümeti, ulusal yasama organına sunduğu çalışma raporunda 2024 yılı için öngördüğü başlıkları açıkladı. Raporun öne çıkan başlıkları arasında 2024 GSYİH büyüme hedefinin yaklaşık yüzde 5 olması, kentsel alanlarda 12 milyondan fazla istihdam yaratılması, bütçe açığının GSYİH'ye oranının yüzde 3 olması, yerel yönetimler için 3,9 trilyon yuan değerinde özel amaçlı tahviller çıkarılması, yapay zeka artı girişiminin başlatılması, yenilikçi ve öncü teknoloji araştırmalarının geliştirilmesi gibi konular yer alıyor. Ayrıca, iç talebin genişletilmesi, yabancı sermayeli işletmelere ulusal işletmelerle aynı muamele yapılması, enerji devriminin ilerletilmesi gibi hedefler de belirlendi.
Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla AR-GE merkezi sayısı 1292, tasarım merkezi sayısı 328 oldu. Desteklerle büyüyen merkezlerde toplamda 80 bin 838 personel görev alıyor. AR-GE merkezlerinde 58 bin 893 proje tamamlandı ve 12 bin 7 patenti tescilli bulunuyor. Tasarım merkezlerinde ise 11 bin 488 proje tamamlandı ve 228 patent tescilli durumda.
Kocaeli'de Gebze OSB-Darıca Sahil metro hattında yapılan çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı. Gebze bölgesinin trafik yükünü azaltmayı hedefleyen metro hattı, seyahat süresini 40 dakikaya indirerek günde 330 bin yolcuya hizmet verecek. Metro araçlarının imalatı tamamlanırken, test çalışmaları devam ediyor.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı bünyesindeki laboratuvar için akreditasyon sürecini başlattı. Laboratuvar, 2024 yılında akreditasyon belgesi almayı hedefliyor ve hem kurum ve kuruluşlara, hem de vatandaşlara hizmet vermeye hazırlanıyor.
Apple, iOS ve iPadOS güncellemelerinin ardından macOS 14.4 RC sürümünü de yayınladı. Yeni güncelleme, yeni emoji karakterleri ve Podcast uygulamasında podcast'in tamamını okuma özelliği gibi özellikler sunuyor. macOS Sonoma 14.4, uyumlu Mac cihazları için bu hafta içinde herkese açık olarak sunulacak.
Film yapımcıları, Reddit platformunda kaçak olarak paylaşılan filmler nedeniyle maddi zarara uğradıklarını belirterek haklarını aramaya devam ediyor. Reddit yönetimi ise kullanıcı haklarını öne sürerek bilgileri paylaşmamayı tercih ediyor. Bu durum, yayıncılık sektörünü etkileyebilir.
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