Turkcell, iletişim teknolojileri sektöründe 30. yılını kutluyor. 1994 yılında Türkiye'deki ilk cep telefonu araması ile başlayan serüven, bugün Turkcell'i sadece bir telekomünikasyon şirketi olmanın ötesine taşıdı. Üstelik Turkcell, 30. yıla özel sürpriz GB ve dakika avantajları sunacak.
Turkcell'den 30. yıla özel sürprizler!
Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, şirketin 30. yılını, "Turkcell'in 30 yıllık tarihi, Türkiye'nin dijital teknoloji tarihidir" sözleriyle değerlendirdi ve telekom operatörü olmanın ötesine geçtiklerini belirtti. Koç, "Herkesi birbirine bağladığımız gibi her şeyi de birbirine bağlayacak, Türkiye'yi bireysel ve kurumsal anlamda dijitalleştirmek için çok çalışmaya devam edeceğiz" dedi.
Turkcell'in 30. yıl kutlamaları, farklı sürprizler ve avantajlar sunacak. Abonelerin paketlerindeki GB ve dakikalar iki katına çıkarken, gençlere yönelik sinema ve yemek gibi kampanyalar da yıl boyunca sürecek. Yıl boyunca sürecek reklam kampanyasının yüzü ise oyuncu Kerem Bürsin oldu. Bürsin, "Her şey Turkcell'le çalışıyor, Turkcell herkesle çalışıyor" mesajını veren kampanyada önemli bir rol üstleniyor.
Turkcell'den yeni rekor! Servet kazandı
Dr. Ali Taha Koç, şirketin gelecek stratejisinde yenilikçi teknolojiler üzerine yoğunlaştıklarını ifade etti. Koç, "30 yıl önce İnsan İçin Teknoloji vizyonuyla yeni bir çağ başlattık. Bugün de yine bugünün ötesinde bir vizyonla, yeni bir stratejiyle ülkemizin toplumsal, ekonomik ve kültürel gelişimine katkı sağlayacağız" dedi.
Turkcell, sadece bireylere değil, şehir hastaneleri, havalimanları gibi kritik altyapılara hizmet vererek geniş bir etki alanı yaratıyor. Toplam 56 milyonu aşkın abonesi olan grup, 84 milyon kişinin hayatına dokunuyor. Dr. Koç, "SIM kartı olsun ya da olmasın, herkesin yolu bir şekilde Turkcell'den geçecek" ifadesiyle, şirketin etkisini vurguluyor.
Stratejik odak noktaları arasında veri, enerji, siber güvenlik ve yapay zeka yer alıyor. Dr. Koç, "Dijital operatör yetkinliğimize entegre bir biçimde, üretken yapay zeka teknolojilerini kullanıyor, uydu teknolojilerini test ediyor, kuantum teknolojileri üzerinde çalışıyoruz" diyerek, şirketin teknolojik yetkinliklerine dikkat çekti.
Son Dakika › Teknoloji › Turkcell, iletişim teknolojileri sektöründe 30. yılını kutluyor - Son Dakika
Geçen yıl tanıtılan Alfa Romeo Milano, hükümetin talebi üzerine isim değişikliğine giderek Junior adını aldı. İtalyan otomobil üreticisi Alfa Romeo, Milano'nun Polonya'da üretiliyor olması sebebiyle hükümetin eleştirilerine maruz kalmıştı. Ticaret ve Made in Italy Bakanı ise bu eleştirileri doğrulayarak isim değişikliğinin yasalara aykırı olduğunu belirtti. Şirket ise Milano isminin tüm yasal gerekliliklere uyduğunu savunsa da uzlaşmaya giderek Junior ismini seçti.
Son dönemin en çok konuşulan uygulamalarından Twitch, Türkçe dil desteği kararıyla gündeme geldi. Türk oyunseverleri çileden çıkaran bu kararın sebebi henüz bilinmiyor. Twitch'in Türkçe dil desteği sunmaması büyük tepki çekti. Twitch'in bu kararı, ülkeden istediği finansal getiriyi sağlayamamasından dolayı aldığı iddia ediliyor. Ayrıca Korece, Lehçe ve Rusça dilleri de Twitch'ten kaldırılacak. Oyuncuların bu karara nasıl tepki vereceği merak konusu.
Qualcomm, 24 Nisan'da önemli bir gelişme yaşanacağını duyurdu. Şirketin Snapdragon X Plus işlemcilerini tanıtabileceği tahmin ediliyor. Ayrıca, Snapdragon X Elite işlemcisinden güç alan ilk dizüstü bilgisayarın da tanıtılabileceği söyleniyor.
Avrupa pazarında yayınlanan son raporlara göre, elektrikli araç satışları düşüş gösterirken hibrit otomobil satışları ise artış gösterdi. Elektrikli araçlara getirilen teşviklerin geri çekilmesi ve fiyat artışları, kullanıcıların hibrit araçlara yönelmesine neden oldu. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği'nin raporuna göre, elektrikli araç satışları %11.3 düşüş gösterirken hibrit araç satışları %12.6 arttı. Bu durum, hibrit motorların geleceği hakkında olumlu yorumlara neden oldu.
Google, yapay zeka departmanının başında olan Demis Hassabis'in açıklamalarına göre yakın zamanda büyük bir yapay zeka girişimi yapmayı planlıyor. Şirketin yapay zeka projelerine toplamda 100 milyar doların üzerinde yatırım yapabileceği belirtiliyor. Bu hamlenin, Microsoft'un 2028 yılında faaliyete geçirmeyi planladığı süper bilgisayara karşı rekabeti kızıştırması bekleniyor. Google'ın yapay zeka alanında sektördeki rakiplerinden daha kabiliyetli olduğu düşünülüyor ve bu teknolojinin insan aklının sınırlarını aşabileceği iddia ediliyor. Google'ın yapay zeka projeleri ve gelişmeleri merakla bekleniyor.
Huawei'nin yakında piyasaya sürülecek olan Pura 70 serisinde kullanılacak Kirin 9010 işlemcisi, yapılan performans testlerinde Snapdragon 8 Gen 3'e göre %8 daha iyi bir performans sergiliyor. Ancak sektör otoriteleri, günlük kullanımda büyük bir fark yaratmayacağını belirtiyor.
Netflix, önümüzdeki yıldan itibaren abone sayısını ve elde ettiği geliri açıklamayacağını duyurdu. Şirket, abone sayısının gelecek potansiyelini gösterme konusunda eskisi kadar önemli olmadığını belirtti. Finansal raporlarını sadece abone sayısında önemli başarılara ulaştığında yayımlayacak.
Rare tarafından geliştirilen ve Microsoft Studios tarafından piyasaya sürülen popüler korsanlık oyunu Sea of Thieves, dünyanın dört bir yanından milyonlarca oyuncuya sahip. Oyun, yakın zamanda PlayStation 5 için de çıkacak. Sea of Thieves, 30 Nisan itibariyle PlayStation 5 için piyasaya sürülecek ve oyuncu sayısı daha da artacak. Oyun, Steam'de 39,99 dolar, Xbox Store'da 669 TL ve PlayStation Store'da 999 TL fiyatla satılıyor. Sea of Thieves'in PC sistem gereksinimleri de açıklandı.
2024 yılında satışa sunulması planlanan yeni nesil Citroen C3 Aircross, tam elektrikli, hibrit ve benzinli olmak üzere 3 farklı versiyonla karşımıza çıkacak. Araç, uzun gövde tasarımıyla dikkat çekiyor ve 7 koltuklu bir opsiyon sunuyor. Citroen'in yeni marka kimliğiyle piyasaya sürülecek olan C3 Aircross, yeni logo ve ön far tasarımıyla öne çıkıyor. Motor özellikleri henüz ayrıntılı olarak açıklanmasa da, 1.2 litre üç silindirli turbo motor ve hibrit motor seçenekleri bekleniyor. Tam elektrikli versiyonun ise 154 beygirlik güç ve 400 km menzil sunması tahmin ediliyor.
Yandex, Türkiye'deki işletmelere haritalama, coğrafi konum ve navigasyon çözümlerini Yandex Maps API markasıyla tanıttı. Yandex Maps API, rota planlama, adres yönlendirme, navigasyon ve yer arama gibi hizmetler sunarak e-ticaret platformları, perakende zincirleri, lojistik firmaları ve diğer kuruluşlara fayda sağlıyor. Yandex Maps API'nin Türkiye'de 4 milyon aktif kullanıcısı bulunan Yandex Navigator uygulamasının temelini oluşturduğu belirtiliyor. Yandex Maps API, dünya genelinde 50.000'den fazla şirket tarafından kullanılıyor ve Türkiye'de lisanslama esnekliği ve ücretsiz kullanım seçeneği sunuyor.
Mastercard, Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve dünya geneline ihraç edilen dijital ödeme ve kart saklama çözümü Masterpass'in dokuzuncu yıl dönümünü kutluyor. Masterpass, 2024 itibarıyla 40 milyon kayıtlı tekil kullanıcıya, 70 milyon kayıtlı karta ve 4 binden fazla üye işyerine ulaşmış durumda. Türkiye'nin en büyük dijital ödeme platformu olan Masterpass, ülkedeki e-ticaret ödemelerinin üçte birini işletiyor. Ayrıca, Masterpass'in küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin dijital dönüşümüne destek olduğu ve e-ticaret altyapı sağlayıcılarıyla iş birliği yaparak KOBİ'lerin satın aldıkları e-ticaret paketlerine entegre olduğu belirtiliyor. Masterpass, kullanıcı verilerinin güvenli bir şekilde saklandığı ve yüksek güvenlik önlemleriyle muhafaza edildiği bir platform olarak öne çıkıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?