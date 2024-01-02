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Twitter'ın Güncel Değeri 12,76 Milyar Dolar! - Son Dakika
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Twitter'ın Güncel Değeri 12,76 Milyar Dolar!

Elon Musk tarafından satın alınan Twitter'ın güncel değeri, Fidelity'nin yaptığı bir çalışmaya göre yüzde 71 düşerek 12,76 milyar dolara geriledi. Musk'ın şirketi satın almasından bu yana yapılan değişiklikler ve reklamverenlere yönelik küfürleri değerin düşmesinde etkili oldu.

Twitter\'ın Güncel Değeri 12,76 Milyar Dolar!
02.01.2024 - 16:32,
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X, yani eski adıyla Twitter, 2022 yılında Elon Musk tarafından 44 milyar dolara satın alındı. Şirketi satın almasından sonra önemli değişiklikler yapan Musk, yönetim kısmında da değişiklikler yaptı. Bugün ise Twitter bugünkü değeri ortaya çıktı. İşte detaylar!

Twitter güncel değeri, 12,76 milyar dolar!

Elon Musk, Twitter'ı, yeni adıyla X, 2022 yılının ekim ayında satın aldı. Satın almasından bu yana isim ve simge değişikliği gibi yenilikler yapan ünlü isim idari kısımda da değişikliğe gitti. Öte yandan işten çıkarma ve ofis kapatma gibi adımlarda da bulundu.

Twitter'ın Güncel Değeri 12,76 Milyar Dolar!

Tüm bunlarla birlikte varlık yönetim şirketi Fidelity, bir çalışma yaptı. Çalışmada ise X'in güncel değerini ortaya çıkardı. Paylaşılan sonuçlara bakıldığında şirketin büyük oranda değersiz hale geldiği anlaşılıyor. Çalışmaya göre X'in değeri Elon Musk'ın satın almasından bu yana yüzde 71 düştü.

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Bu düşüş sonucunda ise şirketin değeri 12,76 milyar dolar oldu. Söz konusu konuya dair daha öncesinde de çalışmalar oldu. Örneğin, 2023 yılının mayıs ayında şirket değeri 15 milyar dolardı. Ekim ayında ise şirketin değeri 8 milyar dolara düştü.

Bu araştırmalara baktığımızda ekim ayına göre yaklaşık yüzde 50 daha değerli hale geldiği anlaşılıyor. Değerin düşmesinde ise Musk'ın verdiği bir röportajda X'i boykot eden reklamverenlere küfür etmesi de oldukça etkili oldu.

Twitter'ın Güncel Değeri 12,76 Milyar Dolar!

Fidelity, Musk'ın platformu satın almasından sonraki ilk ayda Twitter hisselerinin düşmeye başladığını belirtiyor. Ayrıca X'in finansal performansına dair çok fazla bilginin olmadığını da ekliyor. Bu da şirketin hissedarlarının X'in hisselerini farklı bir şekilde değerlendirebileceğini gözler önüne seriyor.

Peki, Twitter güncel değeri hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Shiftdelete
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Elon Musk, Twitter, Teknoloji, Finans, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Twitter'ın Güncel Değeri 12,76 Milyar Dolar! - Son Dakika
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