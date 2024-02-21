Uber, Japonya'da Mitsubishi Electric ve Cartken firmalarıyla kapsamlı bir iş birliğine giderek, Uber Eats üzerinden verilen siparişleri robotlar aracılığıyla müşterilere ulaştırmaya başladı. Hizmetin ilk etapta sadece Tokyo'nun kısıtlı bir bölgesinde Mart ayının sonuna doğru aktif olacağı açıklandı. Ancak kesin tarih şu an için belli değil. İşte detaylar…
Uber Eats, robotlar ile hizmete başlıyor!
2019 yılında eski Google mühendisleri tarafından kurulan Cartken şirketi, Uber Eats için Virginia ve Miami'de robotlar aracılığıyla ulaştırma yapmaya daha önce başlamıştı. Amerika dışına ilk kez çıkacak olan bu devrimsel yenilik ile müşteri deneyiminin gözle görülür şekilde iyileştirilmesi bekleniyor. Mitsubishi firması ise bu hizmetin Japonya'daki operasyonlarından sorumlu olup denetlemelerde bulunacak.
Model C adı verilen yeni ulaştırma robotu, kaldırımlar üzerinde gitmek için özel olarak tasarlandı. Saatte 5.3 km hızla gidebilen robotun, oldukça ağır yükleri zorlanmadan götürebildiği söyleniyor. Robot ayrıca çevreyi kontrol ederek yönünü bulmasını sağlayacak özel sensörlerle donatılıp, zamanla etrafını tanımasını sağlayacak bir kamera yazılımına da sahip olacak.
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Ek olarak, Cartken çalışanları robotları zaman zaman kontrol edip, herhangi bir müdahale gerektiği zaman anında devriye girecek. Hatta şirketin bazı mühendisleri ulaştırma robotlarını uzaktan kontrol etme yetkisine de sahip olacak. Mitsibushi'nin üst düzey yöneticilerinden Shoji Tanaka, robotlar ile yapılacak ulaştırma faaliyetlerinin önümüzdeki zamanda çok yaygınlaşacağını, bu durumun şu an yaşadığımız bazı lojistik problemlerine de ilaç olabileceğini söyledi. Fakat kullanıcıların gerçek kuryeler yerine robotların vereceği hizmetten ne kadar memnun kalacağını zaman içinde göreceğiz.
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Son Dakika › Teknoloji › Uber, Japonya'da robotlarla teslimat yapmaya başladı - Son Dakika
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