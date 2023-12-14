Vivo S18 ve S18 Pro Çin\'de tanıtıldı

Uzun bir süredir sızıntılarla karşımıza çıkan Vivo S18 ve S18 Pro bugün Çin'de tanıtıldı. Uygun fiyatları ve şık tasarımları ile dikkat çeken S18 ailesi, tüm özelliklerini gözler önüne sürdü. İşte Vivo S18 ve S18 Pro'nun tüm özellikleri, fiyatı ve tasarımı.

Vivo S18 ailesi neler sunuyor?

Vivo yeni orta-üst segment modeli S18'in tasarımını birkaç gün önce paylaşmıştı. Tasarım tarafında bekleyenlerin beğenisini toplayan S18, şimdi özellikleri ve fiyatı ile karşımızda. Gelin ilk olarak S18'e ardından S18 Pro'ya yakından bakalım.

6,78 inç büyüklüğünde OLED ekranla gelen Vivo S18, bu ekranda 120Hz yenileme hızı ve FHD+ kalitesinde görüntüler sunuyor. Ekranın üzerinde 50 Megapiksellik bir selfie kamerası taşıyan cihaz, arka kamera grubu içerisinde ana kamera olarak yine 50 Megapiksellik bir sensör kullanıyor. Bu kameraya 8 Megapiksellik ultra geniş açılı sensör eşlik ediyor.

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Gücünü Snapdragon 7 Gen 3 yonga setinden alan S18, 8, 12 ve 16 LPDDR4X RAM bellek seçenekleri ile geliyor. Depolama tarafında 256 GB ve 512 GB olarak iki seçenek sunan cihaz, elektriksel anlamda gücünü 5000 mAh'lik bataryasından alıyor. Bu pil için 80W hızlı şarj desteği sunuluyor.

S18 ile aynı özelliklere sahip ekran ile gelen Vivo S18 Pro, gücünü MediaTek Dimensity 9200+ yonga setinden alıyor. 12 GB ve 16 GB LPDDR5X RAM bellek seçeneği ile gelen S18 Pro, 256 GB ve 512 GB olmak iki deolama seçeneği sunuyor. Pil tarafında da S18 ile aynı özellikleri taşıyan S18 Pro, ana kamera olarak 50 Megapiksellik Sony IMX920 sensörü kullanıyor. Bu kameranın yanında ise 50 Megapiksel Samsung JN1 ultra geniş açılı lens ve 12 Megapiksel Sony IMX663 telefoto kamera bulunuyor. Ön tarafta ise yine 50 Megapiksellik bir lens bulunuyor.

Tüm bunlarla birlikte iki modeli de Android 14 tabanlı OriginOS 4 ile çalıştıran Vivo, cihazların ağırlığını 185,8 gram olarak belirtti. Kalınlıklar ise 7,45 mm olarak ölçülmüş. Ek olarak 4 yıl boyunca ücretsiz pil değişimi, Bluetooth 5.4/Bluetooth 5.3, ekran içi parmak izi tarayıcı VE yüz tanıma gibi özellikler de S18 ailesi ile birlikte geliyor.

Gelelim fiyat tarafına. Vivo S18'i dört versiyon ile satışa sunan şirket, 8/ 256 GB sürümü için 325 Dolar, 12/ 256 GB sürümü için 367 Dolar, 12/ 512 GB sürümü için 395 Dolar ve 16/ 512 GB sürümü için 424 Dolar fiyat etiketi belirlemiş. S18 Pro ise üç sürümle karşımıza çıkarken; 12/ 256 GB sürümü 452 Dolar, 16/ 256 GB sürümü 494 Dolar ve 16/ 512 GB sürümü 522 Dolar fiyat etiketine sahip.

Vivo S18 özellikleri!