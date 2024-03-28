Volvo, Son Dizel Motorlu Otomobilini Üretti

Teknoloji

İsveç asıllı Volvo bildiğiniz üzere geçtiğimiz dönemlerde Çinli Geely Grubu bünyesine dahil olmuştu. Ürettiği sağlam ve güçlü otomobiller ile popüler olan markanın en çok satılanları arasında dizel otomobilleri de yer alıyordu. Ancak Volvo dizel otomobil konusunda fikirlerini çoktan değiştirmiş gözüküyor. İşte detaylar…

Son dizel motorlu Volvo üretim bandından indi!

Volvo geçtiğimiz yıl yaptığı bir açıklamada artık dizel motorlu otomobiller üretmeyeceğini ve genel olarak elektrikli otomobillere yöneleceğini belirtmişti. Konuyla ilgili olarak marka odak noktalarına elektrikli otomobilleri yerleştirmek istediğini belirtirken artık içten yanmalı motorlara sahip araçların üretimlerine de son vermek istediğini bildirmişti.

Bilindiği üzere Çin, elektrikli otomobil konusunda pazara yön verecek bir konuma gelmiş bulunmakta. Öyleki Avrupalı üreticiler 300 ile 500 kilometre arasında değişen menzilleri konuşurken Çinliler 1000 kilometre üzerindeki menzil değerlerini tartışıyorlar.

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Bununla birlikte Avrupalı üreticiler bir süre daha yarı yarıya üretim metoduyla hareket edeceklerini bildirirken Çinliler çoktan "tek odak elektrik" mottosuna geçiş yaptılar. 1979 yılından itibaren dizel motorlu otomobiller üreten Volvo'nun toplamda 12 milyon adede yakın dizel üniteye sahip araç ürettiği tahmin ediliyor. Bu otomobillerin en sonuncusu ise dün üretim bandından indi.

Şirketin Torslanda fabrikasında üretilen son dizel motorlu Volvo otomobilin modeli ise XC90. Mavi renkli SUV bir nevi "yenilikçi teknolojileri" temsil ediyor. Otomobil üretim bandından inmesi ardından direkt olarak Volvo müzesine götürülecek ve markanın 45 yıllık mazisini temsil edecek.

Geriye kalanlara bakarsak markanın 2030 yılına kadar tüm satışlarını elektrikli otomobil olarak yapma hedefi olduğunu da bildirerek haberimizi noktalayalım. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın…