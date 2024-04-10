Windows 11 Güncellemesi, Programlar Nedeniyle Engellenebiliyor - Son Dakika
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Windows 11 Güncellemesi, Programlar Nedeniyle Engellenebiliyor

Windows 11 Güncellemesi, Programlar Nedeniyle Engellenebiliyor

Windows 11'in Sonbahar 2024 büyük güncellemesi sırasında, Insider-Preview kullanıcılarının appraiser.sdb'de listelenen bazı programlar nedeniyle Microsoft'un bloke özelliği olan 'Safeguard Hold' (güvenlik kalkanı) tarafından engellenebileceği belirtiliyor. Microsoft'un Safeguard Hold özelliği, güvenlik veya uyumluluk sorunları nedeniyle belirli sürücüleri veya yazılımları bir güncelleme öncesinde bloke etme işlevi görüyor. Güncelleme engeline neden olabilecek programlar arasında Solidworks PDM, EaseUS Disk Copy, ExplorerPatcher, iCloud dosya paylaşım yazılımı, AMD GPU performans ayarları, StartAllBack ve Microsoft Multi-mon ve MergeSdb bulunuyor. Kullanıcılar, güncellemeden önce bu programları kaldırmaları ve güncelleme sonrasında yeniden yüklemeleri öneriliyor.

10.04.2024 01:08  Güncelleme: 01:12
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Windows 11'in Sonbahar 2024 büyük güncellemesi sırasında, Insider-Preview kullanıcılarının appraiser.sdb'de listelenen bazı programlar nedeniyle Microsoft'un bloke özelliği olan "Safeguard Hold" (güvenlik kalkanı) tarafından engellenebileceğini belirtiliyor. İşte o programlar…

Windows 11 güncelleme sorunu oluşturan programları güvenlik kalkanı engelliyor

Microsoft, Windows 11 24H2 güncellemesiyle yalnızca eski işlemcilerin donanım gereksinimlerini zorlamasıyla kalmıyor, aynı zamanda birkaç programın da kurulum sırasında sorunlara yol açmasına neden oluyor. Zaten mevcut olan Insider Preview kullanıcıları, son bir kaç gündür Redmond şirketinin Windows 11'i kişiselleştirmek için çeşitli üçüncü taraf programları engellediğini fark etmişti.

Windows 11 Güncellemesi, Programlar Nedeniyle Engellenebiliyor

Microsoft'un Safeguard Hold (güvenlik kalkanı) özelliği, güvenlik veya uyumluluk sorunları nedeniyle belirli sürücüleri veya yazılımları bir güncelleme öncesinde bloke etme işlevi görüyor. Deskmodder blogunun topluluğu bu veritabanını inceleyerek, Windows 11 24H2'de Safeguard Hold blokesine yol açabilecek programların bir listesini derledi.

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Windows 11'in Sonbahar 2024 güncellemesinde güncelleme engeline neden olabilecek programlar şunlar:

Solidworks PDM (ConisioAdmin.exe): Solidworks'ün ürün veri yönetimi yazılımı.

EaseUS Disk Copy: Disk klonlama ve yedekleme yazılımı.

ExplorerPatcher: Windows Explorer arayüzünü özelleştirmek için kullanılan bir araç.

iCloud dosya paylaşım yazılımı: Apple'ın bulut depolama ve dosya paylaşım hizmeti.

AMD GPU performans ayarları: AMD grafik kartlarının performans ayarlarını yapılandıran yazılım.

StartAllBack: Windows'un başlat menüsü ve görev çubuğunu özelleştiren bir uygulama.

Microsoft Multi-mon ve MergeSdb: Microsoft'a ait çoklu monitör ve veritabanı birleştirme araçları.

Bunlar, 24H2 güncellemesinde güvenlik blokesine yol açabilecek potansiyel programlar olarak belirlendi. Ancak, bu programların tümünün ya da her birinin güncellemeyi engelleyeceği kesin değil. Kullanıcıların güncellemeden önce bu programları kaldırmaları ve güncelleme sonrasında yeniden yüklemeleri öneriliyor.

StartAllBack gibi programlar, kullanıcıların Windows'u özelleştirmelerine izin veriyor ve bu özelleştirmeler bazen hackler ve kamuoyuna açıklanmamış API'lar kullanabiliyor. Bazı eski uygulamalar ve eski donanım sürücüleri de problemlere neden olabiliyor.

Peki siz daha önce bu sorunu yaşadınız mı? Bu sorun, kullanıcıların Windows 11 güncellemesine yaklaşımlarını nasıl değiştirecek? Microsoft, bu potansiyel uyumluluk sorunlarını çözmek için ne gibi önlemler alabilir? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmına yazabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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