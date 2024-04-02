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WordPress 6.5 Sürümüyle Birçok Yeni Özellik Geliyor - Son Dakika
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Teknoloji

WordPress 6.5 Sürümüyle Birçok Yeni Özellik Geliyor

WordPress 6.5 Sürümüyle Birçok Yeni Özellik Geliyor

WordPress'in 6.5 sürümü, düzenleme deneyimini geliştirmeyi amaçlayan birçok yeni özelliği beraberinde getirecek. Yeni sürümde, kullanıcıların Google Fonts kütüphanesini taraması ve siteye entegre etmesi mümkün olacak. Ayrıca Özel Alanlar genişletilecek ve daha dinamik bir deneyim sağlamak için yeni API'lar sunulacak. WordPress ayrıca site senkronizasyonu, yedekleme ve revizyon takibi gibi konularda da iyileştirmeler yapacak.

02.04.2024 09:08  Güncelleme: 09:12
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İnternet dünyasının neredeyse yarısını oluşturan WordPress, 6.5 sürümüyle birlikte birçok özelliği beraberinde getirecek. Bir süredir ertelemelerle boğuşan güncelleme, nihayet 2 Nisan Salı günü paylaşılacak. Peki yeni sürümden neler bekliyoruz?

WordPress 6.5 ile gelecek özellikler

WordPress 6.4'ün başarısı üzerine inşa edilen 6.5 sürümü, düzenleme deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda birçok yeni özellikle şimdiye kadarki en büyük ve en etkili güncellemelerden biri olacak gibi duruyor.

WordPress 6.5 Sürümüyle Birçok Yeni Özellik Geliyor

En dikkat çekici özelliklerden biri, yeni "Yazı Tipi Kitaplığı" olacak. Uzun zamandır beklenen bu özellik, kullanıcıların Google Fonts kütüphanesini taramasına, yüklemesine ve doğrudan siteye entegre etmesine olanak tanıyacak.

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6.5 güncellemesiyle birlikte Özel Alanlar da genişletilecek. Bu özellik, önceden belirlenmiş verilerin, bloklar içinde görüntülenmesini mümkün kılacak. Yani farklı sitelerde tek bir Özel Alan kullanabilecek ve ihtiyacınıza göre özelleştirebileceksiniz.

Öte yandan sitelerin daha dinamik ve daha kişiselleş bir deneyim sağlaması için "Etkileşim" ve "Özel Alanlar" gibi yeni API'lar da sunulacak. Bu API'lar sayesinde birden fazla siteyi kontrol etmek mümkün olacak.

WordPress 6.5 Sürümüyle Birçok Yeni Özellik Geliyor

WordPress, son paketle birlikte yeniden kullanım konusuna büyük önem veriyor. Site senkronizasyonu ve yedekleme gibi konularda da çeşitli iyileştirmeler yapıldığı belirtildi. Ayrıca revizyon takibi ve neredeyse tüm blokları yeniden adlandırabilme gibi ufak çaplı değişiklikler de öne çıkıyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji WordPress 6.5 Sürümüyle Birçok Yeni Özellik Geliyor - Son Dakika

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