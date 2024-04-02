WordPress 6.5 Sürümüyle Birçok Yeni Özellik Geliyor

Teknoloji

İnternet dünyasının neredeyse yarısını oluşturan WordPress, 6.5 sürümüyle birlikte birçok özelliği beraberinde getirecek. Bir süredir ertelemelerle boğuşan güncelleme, nihayet 2 Nisan Salı günü paylaşılacak. Peki yeni sürümden neler bekliyoruz?

WordPress 6.5 ile gelecek özellikler

WordPress 6.4'ün başarısı üzerine inşa edilen 6.5 sürümü, düzenleme deneyimini geliştirmeyi amaçlıyor. Bu kapsamda birçok yeni özellikle şimdiye kadarki en büyük ve en etkili güncellemelerden biri olacak gibi duruyor.

En dikkat çekici özelliklerden biri, yeni "Yazı Tipi Kitaplığı" olacak. Uzun zamandır beklenen bu özellik, kullanıcıların Google Fonts kütüphanesini taramasına, yüklemesine ve doğrudan siteye entegre etmesine olanak tanıyacak.

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6.5 güncellemesiyle birlikte Özel Alanlar da genişletilecek. Bu özellik, önceden belirlenmiş verilerin, bloklar içinde görüntülenmesini mümkün kılacak. Yani farklı sitelerde tek bir Özel Alan kullanabilecek ve ihtiyacınıza göre özelleştirebileceksiniz.

Öte yandan sitelerin daha dinamik ve daha kişiselleş bir deneyim sağlaması için "Etkileşim" ve "Özel Alanlar" gibi yeni API'lar da sunulacak. Bu API'lar sayesinde birden fazla siteyi kontrol etmek mümkün olacak.

WordPress, son paketle birlikte yeniden kullanım konusuna büyük önem veriyor. Site senkronizasyonu ve yedekleme gibi konularda da çeşitli iyileştirmeler yapıldığı belirtildi. Ayrıca revizyon takibi ve neredeyse tüm blokları yeniden adlandırabilme gibi ufak çaplı değişiklikler de öne çıkıyor.

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