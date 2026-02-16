X'e erişimde sorun yaşandı - Son Dakika
X'e erişimde sorun yaşandı

16.02.2026 16:41
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan X platformuna erişimde sorunlar yaşandı. X'e giren kullanıcılar, "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." uyarısıyla karşılaşırken, erişim problemi bir süre sonra düzeldi.

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya platformu X'e (eski adıyla Twitter) erişim sorunu yaşandı. Bugün öğleden sonra başlayan kesinti nedeniyle kullanıcılar ana sayfa akışlarını yenileyemezken, pek çok kişi platforma giremedi. Sorunun hem mobil uygulama hem de web sürümünde yaşandığı rapor edildi.

X'DEN BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

X'e giren kullanıcılar, "Bir sorun oluştu. Yeniden yüklemeyi dene." mesajıyla karşılaştı. Kesintinin nedeni henüz netlik kazanmazken, X yönetiminden konuya ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.

Platformun kademeli olarak normale dönmesi beklenirken, sorun bir süre sonra kendiliğinden çözüldü.

