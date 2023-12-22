2K ekranlı ve Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisine sahip Android tarafındaki en güçlü telefonlardan biri olan Xiaomi 14 Pro modelinin içini açtık.

Xiaomi 14 Pro'nun içini açtık!

Teknoway'e ulaşmak için buraya tıklayın

Kadıköy'de 3 katlı merkezinde akıllı telefondan scooter'a birçok ürün ve alan için destek sunan Teknoway ile Xiaomi 14 Pro modelinin içini açtık. Peki Xiaomi 14 Pro özellikleri neler?

Xiaomi 14 Pro modelinde dinamik 1-120 Hz LTPO yenileme hızlarını destekleyen ve 2K çözünürlük sunan 6,73 inç AMOLED panel mevcut. Gorilla Glass Victus 2 teknolojisiyle korunan model, 1 mm'lik dar çerçeveleriyle dikkatleri üzerine çekiyor. 3000 nite kadar tepe parlaklığı sunacak ekranda parmak izi okuyucu mevcut. Ayrıca toza ve suya karşı dayanıklı olmasını sağlayan IP68 sertifikası da cihazda bulunuyor.

Xiaomi 14 Pro, Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. 4 nm teknolojisiyle üretilen işlemcide 1 adet 3.3 GHz ARM Cortex-X4, 3 adet 3.2 GHz ARM Cortex-A720, 2 adet 3.0 GHz ARM Cortex-A720 ve 2 adet 2.3 GHz ARM Cortex-A520 çekirdekleri mevcut. Firma yeni yongasında Ray Tracing destekli Adreno 750 grafik birimine yer veriyor.

Kamera tarafında Leica olan iş birliği devam ediyor. Burada karşımıza 1 inç Sony IMX9xx 50 Megapiksel ana sensör, 50 Megapiksel ultra geniş açılı lens ve 50 Megapiksel telefoto sensörü çıkıyor. Dahası, telefonun değişken diyafram açıklığı özelliğine ve 75 mm'ye kadar üç odak yakınlaştırma uzunluğuna sahip olduğunu belirtelim.

Akıllı telefon, 16 GB'a kadar LPDDR5x RAM'e, 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama alanına ve 120W kablolu ve 50W kablosuz şarj olabilen 4.880 mAh'lik pile sahip. Son olarak kutudan çıkar çıkmaz HyperOS sürümünü çalıştırıyor.