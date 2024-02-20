Xiaomi Civi 4, Qualcomm işlemcisi ile tanıtılacak!

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Xiaomi Civi serisinin yeni üyesi Civi 4 bugün işlemcisi ile ortaya çıktı. Geçtiğimiz yıl Mayıs ayında piyasaya sürülen Civi 3'ün devamı niteliğinde olan cihaz, lansman tarihi ve bazı özellikleri ile gündeme geldi. İşte Xiaomi Civi 4'ün detayları.

Xiaomi Civi 4 Mayıs ayında tanıtılacak!

Xiaomi birçok ürün serisi ile akıllı telefon piyasasına hitap ediyor. Orta-üst segment kategorisinde Civi serisi ile karşımıza çıkan Çinli şirket, geçtiğimiz yıl Civi 3 modelini Mayıs ayında tanıtmıştı. MediaTek tarafından geliştirilen bir işlemciden güç alan Civi 3, gerek özellikleri gerek tasarımı ile beğenileri toplamıştı. Görünüşe göre Civi 4 işlemci tarafında alt modelini takip etmiyor. Çünkü sızıntılar cihazın Qualcomm işlemcili olacağını söylüyor.

Bugün Digital Chat Station tarafından gelen bilgiler Xiaomi Civi 4'ün bazı özelliklerini ortaya serdi. İddialara göre Qualcomm tarafından geliştirilen Snapdragon 8 serisi bir işlemciden güç alacak olan Civi 4, işlemci tarafında yine amiral gemileri ile yarışmaya geliyor.

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Yine iddialara göre kavisli bir ekranla gelecek olan Civi 4, bu 2,7D ekranda 1,5K çözünürlük sunacak. Metal bir çerçeve ile kaplanacak olan cihaz, ekran, batarya, depolama ve RAM tarafında Civi 3'ün pek uzağında olmayacak. Şimdilik Xiaomi Civi 4 hakkında başka bir bilgi yok. Ancak cihazın serinin üçüncü modelini epey andıracağını söylemek mümkün. Aşağıya sizler için Xiaomi Civi 3'ün özelliklerini bıraktık. Sizce Xiaomi Civi 4 Snapdragon 8 ailesinden hangi işlemciyi kullanacak? Fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.

Xiaomi Civi 3 özellikleri!