Xiaomi, yakın zamanda küresel olarak piyasaya sürdüğü Redmi Note 13 serisini yeni bir model ile genişletecek. Markanın ana vatanı Çin'de tanıtılacak Redmi Note 13 Turbo adlı bu model, merakla bekleniyor. Şimdiye kadar hakkında bir çok iddia ortaya atıldı. Son olarak cihaz, kanlı canlı görüntülendi. İşte Redmi Note 13 Turbo tasarımı…
İddia edilen Redmi Note 13 Turbo tasarımı
Daha önce yaşanan sızıntılar ile birlikte Redmi Note 13 Turbo'nun Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8s Gen 3 işlemcisinden güç alacağı öğrenildi. Bu bağlamda modelin amiral gemilerine kafa tutacağını söyleyebiliriz. Kısa süre önce ortaya çıkan görüntüyle birlikte telefonun tasarımı da ortaya çıktı.
Redmi markasının Genel Müdürü Thomas Wang, sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayınladı. Wang, bu videoda adı bilinmeyen bir telefon ile ilgili konuşuyor. Bu telefonun ise Redmi Note 13 Turbo olduğu iddia ediliyor.
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Fotoğrafa baktığımızda Redmi Note 13 Turbo'nun delikli bir ekrana sahip olacağını söyleyebiliriz. Bu noktada tahminler, ekranın OLED türünde olduğu yönünde. Bununla birlikte çıkıntılı bir güç tuşu da göze çarpıyor.
Çin'de Redmi Note 13 Turbo adıyla karşımıza çıkacak akıllı telefonun küresel olarak POCO F6 Pro adıyla nisan veya mayıs ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihazın Türkiye topraklarına gelip gelmeyeceği belirsizliğini koruyor fakat bu noktada beklentiler yüksek. Eğer ülkemizde de satışa sunulursa, POCO kataloğunda yer alacaktır.
Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Redmi Note 13 Turbo modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi, Redmi Note 13 Turbo Modelini Tanıtacak - Son Dakika
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