Xiaomi, Yeni Dev Fabrikasını Tanıttı

Xiaomi kendine ait ile büyük ölçekli üretim tesisini tanıttı. Yılda 10 milyondan fazla akıllı telefon üretim kapasitesine sahip olan bu fabrika, şirket CEO'su Lei Jun tarafından "dönüm noktası" olarak tanımlandı. İşte Xiaomi'nin dev fabrikası.
Xiaomi 14 Ultra'nın doğum yeri: Yeni Xiaomi fabrikası Pekin'de açıldı!
Şirket CEO'su Lei Jun şirketin yeni fabrikasını duyurdu. Pekin'de açılan bu yeni fabrika Xiaomi için ciddi önem taşıyor. Şirketin ilk büyük ölçekli, kendine ait bu akıllı üretim tesisi Çinli firmaya yılda 10 milyondan fazla akıllı telefon üretim kapasitesi kazandırıyor.
Dışa bağımlılığı bitirmek isteyen şirket bileşen testi ve paketleme alanındaki işlerin yüzde 96,8'ini kendisi yapıyor. Yazılım ise yüzde 100 oranla Xiaomi'ye ait. Bu işin ilk adımlarını 2019'da atan şirket, bundan on kat daha küçük kapasite ile yılda 60 milyar yuan gelir elde etmeyi başardı. Bu hesapla Xiaomi'nin yeni fabrikası şirketi bambaşka bir seviyeye taşıyacak.
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Son günlerin en çok konuşulan telefonu 14 Ultra'yı da bu tesiste geliştiren Çinli şirket, artık akıllı telefon pazarına tek fabrikası ile yılda 10 milyondan fazla cihaz kazandırabilecek. Tabi bu düzeyde de gelir elde edecek. Siz Xiaomi'nin yeni akıllı tesisini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz.
Xiaomi 14 Ultra neler sunacak?
Pekin'deki dev tesisin ilk ürünü Xiaomi 14 Ultra 6,74 inç büyüklüğünde bir ekranla geliyor. Bu AMOLED ekranda 3200 x 1440 piksel çözünürlük sunan cihaz, aynı zamanda 120Hz tazeleme hızına ve HDR10+ desteğine de sahip.
Gücünü Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden alacak olan 14 Ultra, 16 GB'a kadar LPDDR5X RAM bellekler ile donatılmış. 50 Megapiksel ana ve 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamerayı dairesel kamera grubu içerisinde taşıyan 14 Ultra, 3,2X ve 5X yakınlaştırmalı iki adet 50 Megapiksel kamerayı da bu alanda saklıyor. 1 TB'a kadar UFS 4.0 depolama birimlerini kasa içerisine yerleştiren Çinli şirket, cihaz için 90W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj desteği sunacak. Tabi 5300 mAh'lik bir batarya da kasa içerisinde yer alacak.
Son Dakika › Teknoloji › Xiaomi, Yeni Dev Fabrikasını Tanıttı - Son Dakika
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