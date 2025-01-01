Yollardaki Togg sayısı 50 bine yaklaştı - Son Dakika
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Teknoloji

Yollardaki Togg sayısı 50 bine yaklaştı

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Togg'dan yapılan açıklamada 2023'te 19 bin 583 adetlik satış rakamına ulaşıldığı, 2024 yılında 30 bin 93 adet T10X'in kullanıcılar ile buluşturulduğu bildirildi. Toplam rakam 50 bine yaklaşırken, Togg'un 2024'te yeniliklerle büyümeye devam ettiğinin altı çizildi.

01.01.2025 15:46
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Togg, 2024 yılında 30 bin 93 adet aracı kullanıcılarla buluştururken, trafikteki toplam T10X sayısı 49 bin 676'ya yükseldi.

YÜZDE 53,6'LIK ARTIŞ

Togg'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk cihazı T10X, her yıl daha fazla kullanıcı ile buluşmaya devam ediyor. Önceki yıl 19 bin 583 adetlik satış rakamına ulaşan Togg, 2024'te 5 bin 732'si aralık ayında olmak üzere toplamda 30 bin 93 adet T10X'i kullanıcılar ile buluşturdu. Böylelikle T10X'in trafikteki toplam sayısı, 2024'te önceki yıla göre yüzde 53,6 artışla 49 bin 676 oldu.

TOGG YENİLİKLERLE BÜYÜMEYE DEVAM ETTİ

T10X'in yanı sıra Türkiye'de uçtan uca kesintisiz, temiz ve yüksek performanslı şarj sağlayıcısı Trugo'nun 81 ildeki yüksek hızlı DC şarj istasyonu da 842 yüksek hızlı şarj cihazı ve 1684 sokete yükselirken, AC istasyonlarının sayısı 363'e ulaştı. Togg'un dijital platformu Trumore, 2 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşırken, 2024'te yeniliklerle büyümeye devam etti.

Yollardaki Togg sayısı 50 bine yaklaştı

MODE ART EN ÇOK İNDİRİLEN UYGULAMA OLDU

T10X'i dijital sanat eserlerinin sergilendiği dinamik bir sanat galerisine dönüştüren Mode Art, Trumore'de en çok indirilen uygulama oldu. Lokasyon bazlı akıllı hizmetler sunan Trumore Gez, T10X deneyimini yapay zeka efektleriyle zenginleştirerek fotoğraf kareleri üreten AI Kamera ile AI Radyo da en çok ilgi gören uygulamalar arasında yer aldı.

Yollardaki Togg sayısı 50 bine yaklaştı

TOGG T10X, Teknoloji, Otomobil, Ekonomi, Enerji, TOGG, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Yollardaki Togg sayısı 50 bine yaklaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (52)

  • murat2069:
    bataryası şarjda patlayanların oranı nedir acaba italyanın bursa şehrinde uretilen çakma tofaşş 54 139 Yanıtla
  • Yelloz Kız:
    hava cıva 58 126 Yanıtla
  • Apple User:
    chpliler duymasin 103 62 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    ithal deyip durur düşüncesizler ne iyi ülkeler var yap üret ğönder gururunu Türkiye yaşasın : bunlar halka koyun diyenler işte :) 84 39 Yanıtla
  • yavuz d:
    "makettir o maket" diyen chp,isin tuhaf yanida kitlesi de inaniyor,ee bosuna demiyorlar kitle musait ne kitlersen kitle aliyor 74 28 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Yaşasın alamıyoz ama seviniyoruz :)) Çiğne beni TOGG param Yogg 79 17 Yanıtla
  • Apple User:
    gurur duyun 39 36 Yanıtla
  • Cenk:
    Emekli ve asgari ücretliler siradalar... 55 13 Yanıtla
  • kuzeyli baba:
    50 egea eksik satıldı demektir bu koç ailesi iyice ekonomik olarak sarsılacak gibi görünüyor 22 26 Yanıtla
  • Gökhan Kara:
    seçim zamanı daha çoktu valla 32 16 Yanıtla
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SON DAKİKA: Yollardaki Togg sayısı 50 bine yaklaştı - Son Dakika
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