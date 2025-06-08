Bodrum'da hava sıcaklığı 33 derecelerde seyrederken, deniz suyu sıcaklığı 22 dereceleri gördü. Yerli ve yabancı turistler denize girerek serinlerken; bazıları kumsalda güneşlenmeyi tercih etti. Özel plaj işletmelerinde ise tatilciler, müzik ve yapılan etkinliklerle eğlendi. Öte yandan Gümbet, Bitez ve Ortakent'te de sahiller doldu.
Son Dakika › Turizm › Bodrum'da Bayram Yoğunluğu - Son Dakika
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