Muğla'da 247 Turizm Tesisi Kapatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Turizm

Muğla'da 247 Turizm Tesisi Kapatıldı

Muğla\'da 247 Turizm Tesisi Kapatıldı

Muğla Valisi, 526 turizm işletmesinin denetlendiğini, 247'sinin kapatıldığını açıkladı.

17.04.2025 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MUĞLA Valisi İdris Akbıyık, kentte 526 turizm işletmesinin denetlendiğini, eksiklikleri tespit edilen 247 tesisin kapatıldığını belirtti.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, Valilik 75. Yıl Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında asayiş ve güvenlik konularını değerlendirdi. Toplantıda Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat ve Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar hazır bulundu. Toplantıda konuşan Vali Akbıyık, "İl genelinde 526 turizm işletmesi denetlendi. Eksiklikleri tespit edilen 247 tesis kapatıldı. 23 tesisle ilgili kapatma süreci sürüyor. Orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 24 saat insansız hava araçlarıyla (İHA) izleme yapılıyor. Tüm tedbirlerimizi alıyoruz. Geçtiğimiz yıl 384 yangın yaşandı. Bu yıl şu ana kadar 39 yangın çıktı. Hedefimiz ormanlarımızın hiç yanmaması. Bu kapsamda ormanlık alanlara girişleri yasaklıyoruz. Vatandaşlarımızdan da dikkatli olmalarını istiyoruz" dedi.

2024 yılında Muğla'ya 3 milyon 700 bin yabancı turistin geldiğini belirten Vali Akbıyık, "Muğla'nın potansiyeli Antalya'dan daha fazla. Turizmi 12 aya yaymak için çalışmalarımız sürüyor" diye konuştu.

"Halkımızın huzur ve güven içinde yaşaması için tüm birimlerimizle yoğun bir çaba içerisindeyiz" diyen Vali Akbıyık, şöyle devam etti:

"2025 yılının ilk üç ayında haklarında hapis cezası bulunan 1260 kişi yakalandı. 279 ruhsatsız silah ele geçirilirken, 345 kişi hakkında işlem yapıldı. Organize suç örgütlerine yönelik 5 ayrı operasyon gerçekleştirildi ve 21 kişi tutuklandı. Uyuşturucu satıcılarına yönelik 133 operasyonda 204 kişi gözaltına alındı, 137 kişi tutuklandı. Operasyonlarda toplam 16 kilo 465 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. 637 bin araç sürücüsü denetlendi. Bu denetimlerde 73 bin sürücüye cezai işlem uygulanırken, 4 bin 500 araç trafikten menedildi, 1400 sürücünün ehliyetine el konuldu. 125 bin motosiklet kullanıcısından ise 33 binine para cezası kesildi. Amacımız cezalandırmak değil, kurallara uyulmasını sağlamak."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Orman Yangınları, İdris Akbıyık, Yerel Yönetim, Güvenlik, Turizm, Sağlık, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Turizm Muğla'da 247 Turizm Tesisi Kapatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özel’den Bahçeli’ye dikkat çeken ’’3 T’’ çağrısı Özel'den Bahçeli'ye dikkat çeken ''3 T'' çağrısı
Konya’da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti Konya'da yangın faciası: 2 çocuk hayatını kaybetti
Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu Konteynerde poşet içerisinde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu
Hamas’tan İsrail’e misilleme 3 Merkava tankını imha ettiler Hamas'tan İsrail'e misilleme! 3 Merkava tankını imha ettiler
Sırrı Süreyya Önder’in kalp krizinden önceki son görüntüsü Sırrı Süreyya Önder'in kalp krizinden önceki son görüntüsü
Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak Sırrı Süreyya Önder, 5 gün boyunca uyutulacak
Gözler Merkez’in faiz kararında Ekonomistler aynı tahminde birleşti Gözler Merkez'in faiz kararında! Ekonomistler aynı tahminde birleşti
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Volkan Konak’ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor Volkan Konak'ın yıllar önceki isteği gerçek oluyor
Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı dahil 12 kişi için gözaltı kararı
Akaryakıta bir zam daha Akaryakıta bir zam daha!

20:45 Trump’tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız Trump'tan ticaret savaşında yumuşama sinyali: AB ve Çin ile anlaşacağız
20:45 Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
19:59 Süleyman Soylu’dan, Özgür Özel’e 7 soru 7 cevapla 505 PKK’lı yanıtı Süleyman Soylu'dan, Özgür Özel'e 7 soru 7 cevapla 505 PKK'lı yanıtı
17:31 Sırrı Süreyya Önder’in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuna ilişkin son bilgileri kızı açıkladı
16:04 CHP’deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı CHP'deki ‘şaibeli kurultay’ soruşturmasında itiraf üstüne itiraf: Çekyatın altında 2 milyon dolar vardı
09:38 Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak Turist akınına uğrayan kente girişler artık paralı olacak
09:35 İsrail’e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı İsrail'e tepki olsun diye taksitini daha ödemediği otomobilini yaktı
09:34 Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi Korktuğu ameliyata arabesk müzikle girdi
09:32 Ezhel konserinde iğrenç olay Yaptığı hareketle hayrete düşürdü Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
09:24 Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu Rusların günlük 5 ton petrol çıkardığı bölgeye sondaj kulesi kuruldu
09:16 Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak Otomotiv devi fiyatlara zam yapacak
09:10 CHP kurultayına iptal davası bugün Erzurum delegesi ifade verdi CHP kurultayına iptal davası bugün! Erzurum delegesi ifade verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2025 21:34:22. #7.13#
SON DAKİKA: Muğla'da 247 Turizm Tesisi Kapatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement