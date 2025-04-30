Aile Birliği: İki Kalp Hastası Bir Günde Hayatını Kaybetti

SAKARYA'da oturan kalp hastası Fikri Şen (72) ile Muğla'nın Bodrum ilçesinde kalp krizi geçiren yeğeni Yasin Şen (51), 2 saat arayla hayatını kaybetti.

Adapazarı ilçesine bağlı Harmantepe Mahallesi'nde yaşayan Fikri Şen bir süre önce kalp ameliyatı oldu. Ameliyatı iyi geçen ve durumu iyi olan Şen, dün bir anda rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Şen'in yeğeni Yasin Şen de amcasının ölümünden 2 saat sonra geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Yasin Şen'in cenazesi dün gece Sakarya'ya getirildi.

BİRLİKTE DEFNEDİLECEKLER

Fikri ve Yasin Şen'in cenazeleri Harmantepe Mahallesi Merkez Camii'nde bugün öğle namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası Harmantepe Mahallesi Aşağı Mezarlığı'na defnedilecek.