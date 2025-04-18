Amasra'da Yoğun Sis Manzarası

BARTIN'ın Amasra ilçesinde denizden yükselen sis bulutu turistik ilçeyi tamamen kapladı. İlçe sisle kaplanırken, hissedilen sıcaklık 9 derece olarak ölçüldü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre, deniz suyu sıcaklığının 10 derece, Bartın'da ki hava sıcaklığının da 19 derece ölçüldüğü Amasra'da ilçesinde yoğun sis etkili oldu. Sabah saatlerinde soğuk denizden yükselen sis bulutu Bozköy, Çakraz, Göçgündemirci, Karaman, Tekkeönü, Kurucaşile, Kapısuyu sahilleri ve Kastamonu'nun Cide ilçesine kadar ulaştı. Yoğun sis nedeniyle Amasra'daki hava sıcaklığı 9 dereceye kadar düştü. Denizden karaya doğru uzanan sis nedeniyle eşsiz manzara oluşurken, ilçeye gelen turistler Amasra'yı tepeden gören Ahatlar köyü Bakacak mevkiinde bol bol fotoğraf çekti. Uzmanlar, her yıl bahar aylarında ısınan havayla birlikte deniz suyu sıcaklığın düşük olmasıyla sis hadisesinin yaşandığını yaklaşık 3 hafta bunun devam edebileceğini belirttiler.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,