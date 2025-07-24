Ampute Leyleğe 3D Protez Planı

AYDIN'ın Kuyucak ilçesinde, bacağı kırık olarak bulunan leylek, jandarma tarafından veterinere götürüldü, Bacağı ampute edilen leyleğe hayvanseverlerin desteğiyle leyleğe 3D yazıcı ile protez ayak yapılması planlandı ancak leyleğin tedavisi tamamlandığında bile uçamayacağı ve doğaya salınamayacağı belirtildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı ekipleri, Başaran Mahallesi kırsalında bir leyleğin bacağı kırık olduğu ve hareket edemediği bilgisine ulaştı. Bölgeye giden jandarma, yaralı leyleği alıp, vatandaş ve hayvanseverlerle birlikte Nazilli ilçesindeki veteriner kliniğine götürdü. Burada yapılan tahlil ve tetkiklerin ardından leyleğin kırılan bacağı ampute edildi. Hayvanseverlerin desteğiyle leyleğe 3D yazıcı ile protez ayak yapılması planlandı ancak leyleğin tedavisi tamamlandığında bile uçamayacağı ve doğaya salınamayacağı belirtildi.