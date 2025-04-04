Ankara\'da gök gürültülü sağanak ve dolu etkili oldu

Başkent Ankara'da etkili olan gök gürültülü sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

CADDE VE SOKAKLAR SUYLA DOLDU

Kentte akşam üzeri şiddetini artıran gök gürültülü sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti.

YÜKSEK KESİMLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

Çankaya'nın yüksek kesimlerinde ise dolu nedeniyle etraf beyaza büründü. Sürücülerin doludan zarar görmemesi için araçlarının üzerini örttükleri görüldü. ASKİ ekipleri, su birikintisinin olduğu yerlerde mazgalların açılmasına yönelik çalışma yaptı.

VALİLİKTEN UYARI

Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada ise yağışların gece saatlerine kadar devam edeceği belirtilerek, sel ve su baskınları konusunda uyarıda bulunuldu.