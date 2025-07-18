Ankara'da yağış kabusu! Sular bir aracı böyle sürükledi - Son Dakika
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Yaşam

Ankara'da yağış kabusu! Sular bir aracı böyle sürükledi

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Ankara\'da yağış kabusu! Sular bir aracı böyle sürükledi
18.07.2025 21:49
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Ankara\'da yağış kabusu! Sular bir aracı böyle sürükledi
Haber Videosu

Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı felç etti. Fırtına ve yağış nedeniyle yollar göle dönerken; sular araçları sürükledi. O anlar kameralarca kaydedildi.

Başkent Ankara'da sağanak yağış nedeniyle yolları su bastı. Sular, bir aracı sürüklerken; o anlar kameralarca anbean kaydedildi.

Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Araçlar zor anlar yaşarken; Keçiören ve Çankaya'da ağaçlar devrildi.

YOLLARI SU BASTI, ARAÇLAR SÜRÜKLENDİ

Başkent Ankara, şiddetli sağanak yağışa teslim oldu. Kentte akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Fırtına ve yağış nedeniyle yollar göle dönerken; sular araçları sürükledi. O anlar kameralarca kaydedildi.

Ankara'da yağış kabusu! Sular bir aracı böyle sürükledi
Ankara'da yağış kabusu! Sular bir aracı böyle sürükledi

Hava Durumu, 3-sayfa, Fırtına, Fırtına, Ankara, Gündem, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ankara'da yağış kabusu! Sular bir aracı böyle sürükledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • mesut:
    Arkadaşlar video dikkat edin görüntülerin yarısı asya ülkeleri. sirf mansur başkanı karalamak için videoya ekleme yapılmış. lütfen dikkat edin videoya 7 10 Yanıtla
    mesut:
    bu yorumu yazan benim. ve yorumu yazdıktan sonra video değiştirildi, 3 0
  • turkumdogruyum?:
    AKP Dinazor parkı yapmış. 2 1 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    mansuru kotuleyenler. Melih Gökçek niye ypmamis peki ??? 1 1 Yanıtla
  • Sk 06:
    i.melih Gökçek işleri altyapı yapamayan Mansur başkana bok atan jelibon cu 0 1 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu:
    doğa ana ankara sel yağmur ege çöl sıcağı 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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SON DAKİKA: Ankara'da yağış kabusu! Sular bir aracı böyle sürükledi - Son Dakika
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