Başkent Ankara'da sağanak yağış nedeniyle yolları su bastı. Sular, bir aracı sürüklerken; o anlar kameralarca anbean kaydedildi.
Ankara'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü. Araçlar zor anlar yaşarken; Keçiören ve Çankaya'da ağaçlar devrildi.
Başkent Ankara, şiddetli sağanak yağışa teslim oldu. Kentte akşam saatlerinde etkili olan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Fırtına ve yağış nedeniyle yollar göle dönerken; sular araçları sürükledi. O anlar kameralarca kaydedildi.
Son Dakika › Yaşam › Ankara'da yağış kabusu! Sular bir aracı böyle sürükledi - Son Dakika
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