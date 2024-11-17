Antalya\'da 4 saatte 3 mevsim

Yaşam

Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor

Yeni güne güneşli bir hava ile başlayan Antalyalılar öğlen saatlerinde ise şiddetli yağış ile şaşkınlık yaşadı.

Beydağları'nın yüksek kesimleri de kar ile kaplıydı.

Birkaç saat etkili olan yağış sonrasında yeniden etkisini hissettiren güneşli havayı fırsat bilen Antalyalılar Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Bazı vatandaşlar ve turistler seyir terası ile sahilde fotoğraf çekinirken, kimileri ise dalgalara aldırış etmeden denize girdi.

Kimi vatandaşlar ise yürüyüş yapmayı tercih etti.