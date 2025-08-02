Antalya'da Dönerci Olmak Zorlaştı

ANTALYA'da hava sıcaklığı 40 dereceyi bulurken, döner ustaları ocak ve ızgaranın önünde ateşle sınav veriyor. Döner ustası Yunus Emre Keskin, ortam sıcaklığının 80 dereceye ulaştığını belirterek, "Özellikle Antalya gibi bir yerde, bu işi sürdürmek gerçekten kolay değil" dedi.

Türkiye'nin en sıcak illerinden Antalya'da yaz mevsimi etkisini artırırken, bazı meslek grupları zor günler yaşıyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı kentte, döner ustaları ocak ve ızgaranın önünde ter döküyor. Döner ustaları, kavurucu sıcağa rağmen işlerini sürdürmeye çalışırken; sıcaklığın etkisiyle çırak bulmakta da zorlandıklarını söylüyor. 6 yıldır döner ustalığı yapan Yunus Emre Keskin, Antalya'da bu işi yapmanın ekstra sabır ve dayanıklılık gerektirdiğini belirtti. Keskin, "Yazın sıcağı zaten başlı başına zorlayıcı. Üstüne bir de ocağın ve ızgaranın sıcaklığı ekleniyor. Biz aslında 80 dereceye yakın bir ortamda çalışıyoruz. Sürekli ter içindeyiz. Günde üç defa tişört değiştiriyoruz. Mecburen dayanmak zorundayız" dedi.

'HEM SICAK HEM DE SÜREKLİ AYAKTA YAPILAN BİR İŞ'

Dönerciliğin yaz aylarında ağır bir meslek haline geldiğini belirten Yunus Emre Keskin, "Her işin bir zorluğu var ama bizimki hem sıcak hem de sürekli ayakta yapılan bir iş. Yazın sıcağında, özellikle Antalya gibi bir yerde, bu işi sürdürmek gerçekten kolay değil. Fakat işimize sahip çıkmak zorundayız. Bu mesleği biz yapmazsak kimse yapmaz" diye konuştu.

'ATEŞİN BAŞINDA ÇALIŞMAK KOLAY DEĞİL'

Çırak bulmakta büyük sıkıntı yaşadıklarını belirten Keskin, "Gençler sıcaklığa dayanamıyor. Yeni biri başlıyor, 2 hafta geçmeden işi bırakıyor. Ateşin başında çalışmak kolay değil. Sıcakta terleyip duruyorsun, insanın bünyesi zor kaldırıyor. O yüzden artık çırak da yetişmiyor. Bu da bizim en büyük sorunumuz. Dönercilik zor olabilir ama bir o kadar da kıymetli bir meslek. Ekmek kapısı. Gençlerin hemen pes etmemesi gerekiyor. Bizim gibi ustalardan öğrenmeleri ve bu mesleği devam ettirmeleri gerekiyor. İşin içinde sabır ve emek var" dedi.

Haber: Tunahan KIR- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,