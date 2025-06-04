Antalya\'da Kavurucu Sıcaklar, Sahiller Dolu

ANTALYA'da 38 dereceyi bulan kavurucu sıcaktan bunalanlar, serinlemek için Konyaaltı Sahili'ne akın etti.

Kentte hava sıcaklığı 35 derece ölçülürken, hissedilen sıcaklık ise 38 dereceye kadar çıktı. Deniz suyu sıcaklığının 23,4 derece, nem oranının ise yüzde 43 olduğu kentte sahillerde yoğunluk yaşandı. Sıcaktan bunalanlar Akdeniz'in serin sularında yüzerek serinlemeyi tercih ederken, bazıları ise şezlonglarına uzanarak güneşlenmeyi seçti. Kimileri ise gölgelik alanlarda dinlenerek sıcaktan korunmaya çalıştı. Sahildeki kafeteryalar, yürüyüş yolları ve plaj alanlarında kalabalık dikkat çekti.