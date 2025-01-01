Antalya\'da Yeni Yıl Kutlamaları Coşkuyla Gerçekleşti

Yaşam

ANTALYA'da yeni yıl çeşitli dans ve konser etkinlikleriyle kutlandı. Yılın son saatlerine yaklaşırken meydanda biriken kalabalık, saatler gece yarısını gösterince müzik eşliğinde eğlendi ve yeni yılı kutladı.

Antalya'da 2025 yılının gelişi, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mutlu Yıllar Antalyam' etkinliğiyle kutlandı. Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev platformda sahne alan Güney Kore Chumieum ve Dans Haneum Dünya Sanat Topluluğu'nun gösterileri, keyifli anlar yaşattı. Meydandaki alanı dolduran Antalyalılar, yeni yıla saniyeler kala 10'dan geriye saydı. Yılbaşı gecesinde DJ Ediz Çam ve Perküsyonist Yiğit Tuğcan da sahne aldı. Akşam saatlerinde başlayan program, geç saatlere kadar devam etti.