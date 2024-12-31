Antalya, Yılın Son Gününü Güneşli Hava ile Karşıladı - Son Dakika
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Yaşam

Antalya, Yılın Son Gününü Güneşli Hava ile Karşıladı

Antalya, Yılın Son Gününü Güneşli Hava ile Karşıladı

Antalya, 2024 yılının son gününü 16 derece sıcaklık ve güneşli havayla geçirerek, yerli ve yabancı turistlerin deniz kenarına ve tarihi mekanlara akın etmesine sebep oldu. 1 Ocak'ta hava sıcaklığının 17 derece olması bekleniyor.

31.12.2024 14:45  Güncelleme: 14:48
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ANTALYA, 2024'ün son gününü güneşli havayla karşıladı. Güzel havayı değerlendirmek isteyenler, soluğu dışarıda aldı.

Antalya, 2024 yılının son gününü güneşli ve ılık bir havayla karşıladı. 31 Aralık günü kentte hava sıcaklığı 16 dereceye ulaştı. Nem oranının yüzde 36 olduğu kentte, deniz suyu sıcaklığı 18 derece ölçüldü. Güneşli havayı fırsat bilenler, yılın son gününde deniz kenarında ve tarihi mekanlarda yürüyüşe çıktı. Şehir merkezindeki parklarda ve yürüyüş yollarında hareketlilik yaşanırken, Antalya Yat Limanı da tercih edilen yerlerden biri oldu. Yerli ve yabancı turistler, limanda yürüyüş yapıp deniz manzarasında fotoğraf çekerek 2024'ün son gününü yaşadı.

Antalya'da 1 Ocak günü hava sıcaklığının 17 derece olması bekleniyor.

Haber-Kamera: Aysu DURSUN- İrem GÜNEYBAZ/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Antalya, Yılın Son Gününü Güneşli Hava ile Karşıladı - Son Dakika

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