Ardahan'da soğuk hava etkili oluyor. Hava sıcaklığı geceleri eksi 8 derecelere kadar düşerken, cadde ve sokak kenarlarına bırakılan otomobillerin camları soğuk nedeniyle dondu. Kent merkezindeki parklarda da bitkiler ve ağaç yaprakları kırağı tuttu. Vatandaşlar, bu yıl kışın erken geldiğini, sabah saatlerinde otomobillerini akü takviyesi ile güçlükle çalıştırdıklarını söyledi.
Son Dakika › Yaşam › Ardahan'da Soğuk Hava Etkili - Son Dakika
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