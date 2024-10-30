Kemaliye ilçesi Şırzı Köprüsü civarında su kenarına inen dağ keçisi, balçığa girince daha çıkamadı. Keçinin balçığa saplandığını gören Şevket Gültekin, Görkem Oğuz ve Ahmet Öztürk, Karanlık Kanyon'dan bot ile balçığa ulaştı. Bottan inen 3 arkadaş, yanlarında getirdikleri iple keçiyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Balçıktan temizlenen keçi, yeniden doğal ortamına bırakıldı.
Son Dakika › Yaşam › Arkadaşların Cesur Kurtuluşu - Son Dakika
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