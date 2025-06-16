Babalar Günü\'nde Şenlikli Etkinlik

SULTANGAZİ Belediyesi, 'Babamla En güzel gün' etkinliği düzenledi. Çocuklar etkinlik kapsamında babalarıyla beraber kurabiyeler hazırladı. Ardından boyama atölyesinde kuş kafesi boyadı.

Sultangazi Belediyesi, Babalar Günü kapsamında bir etkinlik düzenledi. Cemil Meriç Kültür Merkezi'nde düzenlenen 'Babamla En Güzel Gün' etkinliğinde 2 ayrı atölye çalışmasıyla baba ve çocuklara keyifli bir gün yaşatıldı. Etkinliğe Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun da katıldı.

Çocuklar mutfağa babalarıyla birlikte girdi. Emoji şeklini kurabiyelere verdikten sonra kurabiyeleri fırına gönderdi. Fırından çıkan kurabiyeler keyifle yenirken bir kısmı da sevdikleriyle paylaşılmak üzere paketlendi. Çocuklar öte yandan kendileri için hazırlanan kuş kafeslerini yine babalarıyla beraber boyadı. El becerilerini geliştirmenin yanı sıra babalarıyla birlikte keyifli zaman geçiren çocuklar kuş kafeslerini hatıra olarak eve götürdü.

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Çocuklarının süper kahramanı babalarımız. Babalar günü kapsamında çocuğunuzla keyifli zaman geçirin istedik. Anne-çocuk atölye etkinliklerimizi sık sık düzenliyoruz. Bu kez miniklerimiz babalarıyla keyifli zaman geçirsin istedik. Hayatın yoğun temposuna keyifli bir ara vermek isteyen babalarımızda çocuklarıyla birlikte burada güzel bir gün geçirdi. Bu kez babalar mutfağa girdi. Annelerimizin de eli değdi, babaların imdadına yetişti. İyi ki varsınız" dedi.

Çocuklarıyla vakit geçiren babalar Başkan Dursun'a teşekkür etti. Etkinlik çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.