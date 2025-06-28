Bakan Yumaklı: Orman yangınlarının 6'sı sürüyor, 3 kişi gözaltında - Son Dakika
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Yaşam

Bakan Yumaklı: Orman yangınlarının 6'sı sürüyor, 3 kişi gözaltında

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Bakan Yumaklı: Orman yangınlarının 6\'sı sürüyor, 3 kişi gözaltında
28.06.2025 16:25
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Bakan Yumaklı: Orman yangınlarının 6\'sı sürüyor, 3 kişi gözaltında
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Tumaklı, orman yangınlarıyla ilgili son durumu açıkladı. Bakan Yumaklı, 2 günde 113 orman yangını çıktığını belirterek, ''Yangınların 6'sı devam ediyor. 3 kişi gözaltına alındı'' dedi.

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte kabus da geri döndü. Türkiye'nin birçok noktasında peş peşe orman yangını çıktı. Ekiplerin yangınlara müdahalesi devam ederken Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı son durumu anlattı.

YUMAKLI: RİSK TEŞKİL EDEN 3 ORMAN YANGINI VAR

Bakan Yumaklı şunları söyledi: "Ülkemizde 113 büyük ölçekli yangın meydana geldi. Bunlardan sadece 6 tanesi kaldı. Risk teşkil eden 3 yangın var. Bunlardan en önemlisi Sakarya Bilecik sınırında olandır. Şiddetti ve kararsız rüzgar mücadelemizi etkili sonuç almamızı engelledi. 16 uçak yangına müdahale ediyor.

Bakan Yumaklı: Orman yangınlarının 6'sı sürüyor, 3 kişi gözaltında

"3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

Bunun dışında bütün kurumlar AFAD, yerel yönetimler el ele vermiş durumda. Toplam 13 köy tahliye edildi. Vatandaşlarımız arasında etkilenen kimse yok. Gidecek yerleri olmayanlar kamu kaynakları kullanılarak kendilerine yardım ediliyor. Etkilenen alanların büyüklüğünü şuanda kestiremiyoruz. Daha sonra kamuoyuyla paylaşacağız. Buradaki en büyük yangın 30 yıl önce yaşanmıştı. 3 kişi gözaltına alındı.

Bakan Yumaklı: Orman yangınlarının 6'sı sürüyor, 3 kişi gözaltında

Çalışmalarımız yoğunlaştırırken Bolu Göynük'ten bir haber aldık. Buraya 9 helikopter buraya müdahale ediyor. Daha önce burada büyük bir yaşanmıştı.

MANİSA AKHİSAR'DA DA YANGIN DEVAM EDİYOR

Diğer risk teşkil eden yangın ise Manisa Akhisar yangını. Çıkış saati 11:25 ilk müdahale 11:35. Buraya da 3 uçak 11 helikopter ve 26 arazözle müdahale ediliyor. Hafta başından itibaren arkadaşlarımız İzmir'deki birçok yangınla mücadele etti. O yorgunluklarına rağmen çalışmalarına devam ediyorlar. 15 Ekim 2025'e kadar teyakkuz halinde olacağız. Bütün illerimize, mücadele eden arkadaşlarımıza geçmiş olsun diyorum."

Bakan Yumaklı: Orman yangınlarının 6'sı sürüyor, 3 kişi gözaltında

SAKARYA'DA ALEVLERLE MÜCADELE SÜRÜYOR

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde dün başlayan ve rüzgarın etkisiyle büyüyerek Bilecik sınırına kadar yayılan orman yangınına 700 personel, 200 araç, Sakarya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopteri müdahale ediyor. Alevlerin küle çevirdiği bölge, havadan görüntülendi.

EKİPLERİN MÜCADELESİ SÜRÜYOR

Yangının ilk anından itibaren karadan ve havadan yoğun müdahale başlatıldı. Ekipler gece boyunca aralıksız çalıştı; sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava araçları da yeniden devreye girdi. Bölgedeki rüzgarın azalması, alevlerin yayılma hızını yavaşlattı; ancak yoğun duman nedeniyle görüş mesafesi düştü, bu da müdahale çalışmalarını zaman zaman zorlaştırıyor. Bölgede halen aktif alevlerle mücadele sürüyor. Yetkililer, yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve bu saat itibari ile bölgede 700 personel, 200 araç, Sakarya Büyükşehir Belediyesine ait 10 itfaiye aracı ve 20 personel ile 11 yangın söndürme helikopterinin görev yaptığını belirtti. Alevlerin küle çevirdiği ve dumanların yükseldiği bölgeler dron ile de görüntülendi.

Bakan Yumaklı: Orman yangınlarının 6'sı sürüyor, 3 kişi gözaltında

ÇOK SAYIDA YERLEŞİM YERİ BOŞALTILDI

Alevler nedeniyle Köprücek köyü Hacıdurmuşlar Mahallesi'nde 73 vatandaş, 7 küçükbaş ve 76 büyükbaş hayvan; Taşcıahiler köyü Seyfiler Mahallesi'nde 27 vatandaş, 10 küçükbaş ve 107 büyükbaş hayvan, Alıç köyü ve bu köye bağlı Akçaözü ve Elmümin mahallelerinde 46 vatandaş, 307 küçükbaş ve 52 büyükbaş hayvan, Kavak köyüne bağlı Ormancılar Mahallesi 1 vatandaş ve 25 büyükbaş hayvan, Akçakavak köyü 70 vatandaş, 150 küçükbaş ve 28 büyükbaş hayvan, Kavak köyüne bağlı Muratlar Mahallesi'nde 30 vatandaş, 65 küçükbaş ve 79 büyükbaş hayvan, Kavak köyüne bağlı Bağışlar, Yağcılar ve Şehler mahallelerinde 105 vatandaş, 165 küçükbaş ve 302 büyükbaş hayvan, Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi'nde 10 vatandaş, 14 küçükbaş 39 büyükbaş hayvan, Kümbet köyüne bağlı Dumanlar Mahallesi'nde 5 vatandaş, 43 küçükbaş ve 1 büyükbaş hayvan tahliye edildi.

"367 VATANDAŞ GÜVENLİ ALANA TAHLİYE EDİLDİ"

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yangının başladığı ilk andan bu yana süreci anbean takip ederken, bölgede kriz merkezi kurulduğu anlatarak, "7 köy ve 10 bağlı olmak üzere toplam 17 yerleşim yerinde 367 vatandaş güvenli alana tahliye edilmiş, 762 küçükbaş hayvan ve 709 büyükbaş hayvan tahliye edilmiştir. Tahliye edilen vatandaşlar evlerinden uzakta güvenli bölgede beklemektedir" dedi.

Bakan Yumaklı: Orman yangınlarının 6'sı sürüyor, 3 kişi gözaltında

RÜZGAR, ÇALIŞMALARI OLUMSUZ ETKİLİYOR

Sözer, daha sonra ise CNN TÜRK canlı yayınında yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Rüzgarın etkisi söndürme faaliyetini etkiliyor. Köylerimizdeki vatandaşlarımızı güvenli yerlere naklediyoruz. Rüzgarın etkisi çalışmalarımızı sekteye uğratıyor. Özverili şekilde çalışmalarımız devam ediyor. Yarınla ilgili umut ediyoruz yüzde 40 yağış beklentimiz var. Çalışmalarımız devam ediyor"

BİR MAHALLENİN NEREDEYSE HEPSİ YANDI

Yangın Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına alırken, bölgede 'Kriz Merkezi' kuruldu. İlçeye bağlı Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi'nde 10 vatandaş, 14 küçükbaş 39 büyükbaş hayvan tahliye edildi. 17 evden oluşan mahallede 13 ev tamamen yanarken, 1 koyun ile 50 tavuk telef oldu. Köy halkı yangınla ilgili büyük bir felaket yaşadıklarını belirterek, yangının rüzgarın etkisiyle büyüdüğünü söyledi.

Bakan Yumaklı: Orman yangınlarının 6'sı sürüyor, 3 kişi gözaltında
Bakan Yumaklı: Orman yangınlarının 6'sı sürüyor, 3 kişi gözaltında

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Son Dakika Yaşam Bakan Yumaklı: Orman yangınlarının 6'sı sürüyor, 3 kişi gözaltında - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • TOLGA ÇELİKCİ:
    İzmirin her yeri yanıyor ama sizin için bi önemi yok anlaşılan. 5 14 Yanıtla
  • Khamet:
    ormanlara insanlara yaz dönemi yasaklamak o kadar çok zor mu bizim millet iki kadeh alıp birde mangal yskmayı çok sever iyi bir iş yapmış gibi bütün avrupa da yasak kurak olmadığı halde ormanlara giriş pisiklet yolu hariç sanki Türkiye devleti cöl olsun diye can atan var 5 1 Yanıtla
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