Bakanlık "Kırmızı bülten" ile uyardı, 23 ağaç kökünden sökülerek imha edildi - Son Dakika
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Yaşam

Bakanlık "Kırmızı bülten" ile uyardı, 23 ağaç kökünden sökülerek imha edildi

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Kırmızı bülten" ve "Aranıyor" afişleriyle uyardığı ve ağaçların ölümüne yol açan Turunçgil Uzun Antenli Böceğin tespit edildiği 23 ağaç kökünden sökülerek imha edildi. Türkiye'de az sayıda rastlanan ancak karantinaya tabi tutulan böceğe ilaçlama da etki etmiyor.

06.04.2025 11:09  Güncelleme: 11:27
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İstanbul'un Avcılar ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "Aranıyor" başlığıyla "Kırmızı bülten" hazırlayarak uyardığı; Türkiye'de az sayıda rastlanan ancak karantinaya tabi tutulan ve ağaçların ölümüne yol açan "Turunçgil Uzun Antenli Böceği" (Anoplophora Chiensis) Avcılar'daki bazı ağaçlarda tespit edildi.

Bakanlık 'kırmızı bülten' ile uyardı, 23 ağaç kökünden sökülerek imha edildi

AĞAÇLARI ÖLDÜRÜYOR

Avrupa'da İtalya, İsviçre, Fransa, Almanya ve Hırvatistan dahil birçok ülkede ve Türkiye'de de zaman zaman görülen, hiçbir kimyasal ilacın etki etmediği zararlı böceğin; istila ettiği turunçgiller, ceviz, elma, Avustralya çamı, ebegümeci, çınar, söğüt, armut, dut, Çin üzümü, kavak, liçi, kumkuat, Japon kırmızı sediri, meşe ve ficus dahil olmak üzere birçok farklı sert ağaç türünü öldürebildiği aktarıldı.

Bakanlık 'kırmızı bülten' ile uyardı, 23 ağaç kökünden sökülerek imha edildi

23 AĞAÇ KÖKÜNDEN SÖKÜLDÜ

Cihangir Mahallesi'nde bazı sokaklarda kaldırımlarda bulunan akça ağaç ile dişbudak ağaçlarının bu böceklerin istilasına maruz kaldığı belirlendi. Avcılar İlçe Tarım Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Avcılar Belediyesi ortak saha çalışması yaparak tespit edilen, böceğin kısmen veya tamamen kuruttuğu 23 ağaç işaretlendikten sonra iş makineleri ile köklerinden söküldü. Ağaçların dikili olduğu yerler zararlının çoğalma veya yayılma olasılığı göz önüne alınarak beton ile kapatıldı.

Bakanlık 'kırmızı bülten' ile uyardı, 23 ağaç kökünden sökülerek imha edildi

İLAÇLAMA ETKİ ETMİYOR

İlaçlamanın etki etmediği, böceğin kuruttuğu tespit edilen ağaçların kökünden sökülerek parçalandığı ve ardından imha edilerek hiçbir alanda kullanılamadığı öğrenilirken bakanlığın "kırmızı listesinde" yer alan bu zararlıya karşı izlenecek yöntemlerin 2014 yılında Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtildi.

Bakanlık 'kırmızı bülten' ile uyardı, 23 ağaç kökünden sökülerek imha edildi
Bakanlık 'kırmızı bülten' ile uyardı, 23 ağaç kökünden sökülerek imha edildi
Bakanlık 'kırmızı bülten' ile uyardı, 23 ağaç kökünden sökülerek imha edildi
Bakanlık 'kırmızı bülten' ile uyardı, 23 ağaç kökünden sökülerek imha edildi
Bakanlık "Kırmızı bülten" ile uyardı, 23 ağaç kökünden sökülerek imha edildi
Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye, Eğitim, Yaşam, Dünya, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bakanlık 'Kırmızı bülten' ile uyardı, 23 ağaç kökünden sökülerek imha edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • poyraz can:
    maalesef insanlığın sonu ne gök taşından ne de susuzluktan gelecek. insanlığın sonunu bu ve mayıs böceği getirecek. 0 2 Yanıtla
  • Hasan DUR:
    Bilimin geldiği son nokta "ilaç çare etmiyor". Mahallede Ayşe teyze, Ali dayı çözer ama batı mezunu "çaresi yok" der. Modeernrnnn tıp geliyeah. Fısss 0 1 Yanıtla
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