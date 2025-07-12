Beşiktaş\'ta Aşure İkramı

BEŞİKTAŞ Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla ilçenin farklı noktalarında vatandaşlara aşure ikramında bulundu. Aşure, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii ve Beşiktaş Sinan Paşa Camii önünde vatandaşlarla paylaşıldı.

Sinan Paşa Camii önünde gerçekleştirilen aşure ikramına Beşiktaş Belediyesi Başkan Vekili Rasim Şişman da katıldı. Şişman vatandaşlara hem aşure ikram etti hem de onlarla sohbet etti. Sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda Şişman, "Aşuremiz bereketli, birliğimiz daim olsun. Aşevimizde özenle hazırlanan aşuremizi, Sinanpaşa ve Levent mahallelerimizde komşularımıza ikram ettik. Birlikte paylaştığımız her lokma beraberliğimizi ve muhabbetimizi artırsın" ifadelerini kullandı.

İkram edilen aşureye yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, belediyeye teşekkür etti. İlçe sakinlerinden Mehmet Erdem, "Muharrem ayımız mübarek olsun. Din ve kardeşlik adına güzel bir ay. Aşurenin kıvamı ve lezzeti çok güzel, emeği geçenlere teşekkür ederim" dedi.

Bir diğer vatandaş Ramazan Vatan ise, "Muharrem ayı denilince aklıma bereket, mutluluk ve huzur geliyor. İnşallah bu ayı herkes huzurlu ve sağlıklı geçirir. Bu güzel ikram için belediyemize teşekkür ediyor, hayırlarını Allah kabul etsin" diye konuştu.