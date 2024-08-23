Bu nasıl gelenek? Kayınbaba ve kaynana, gelinlerinin önünde güreş tuttu

Yaşam

Kırıkkale, Yozgat ve Çorum gibi illerimizde uzun yıllardır süregelen ilginç bir gelenek hala yaşatılmaya çalışılıyor. Bu geleneğe göre; oğullarını evlendiren anne ve baba, gelin bindiği araçtan inmeden güreş tutuyor. Şaşırtan bu geleneğin icra edildiği bir düğünde ortaya çıkan görüntüler ise görülmeye değerdi.

"BÖYLE GELENEK OLMASIN MÜMKÜNSE"

Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videonun altına "Ne saçma gelenek", "Bakalım daha ne kadar adet adı altında saçma sapan şeyler göreceğiz", "Allah akıl fikir versin", "Gelin hanım, size hayatta bol şans diliyorum", "Böyle gelenek olmasın mümkünse", "Adam yıllardır bu anı mı bekliyormuş?" şeklinde yorumlar yapıldı.