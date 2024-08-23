Bu nasıl gelenek? Kayınbaba ve kaynana, gelinlerinin önünde güreş tuttu - Son Dakika
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Yaşam

Bu nasıl gelenek? Kayınbaba ve kaynana, gelinlerinin önünde güreş tuttu

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Kırıkkale, Yozgat ve Çorum gibi şehirlerde yaygın olan bir geleneğe göre; gelin arabadan inmeden önce kayınbaba ve kaynana güreş tutuyor. O geleneğin icra edildiği bir düğünde ortaya çıkan görüntüler ise kısa sürede viral oldu.

23.08.2024 15:19
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Kırıkkale, Yozgat ve Çorum gibi illerimizde uzun yıllardır süregelen ilginç bir gelenek hala yaşatılmaya çalışılıyor. Bu geleneğe göre; oğullarını evlendiren anne ve baba, gelin bindiği araçtan inmeden güreş tutuyor. Şaşırtan bu geleneğin icra edildiği bir düğünde ortaya çıkan görüntüler ise görülmeye değerdi.

"BÖYLE GELENEK OLMASIN MÜMKÜNSE"

Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videonun altına "Ne saçma gelenek", "Bakalım daha ne kadar adet adı altında saçma sapan şeyler göreceğiz", "Allah akıl fikir versin", "Gelin hanım, size hayatta bol şans diliyorum", "Böyle gelenek olmasın mümkünse", "Adam yıllardır bu anı mı bekliyormuş?" şeklinde yorumlar yapıldı.

Bu nasıl gelenek? Kayınbaba ve kaynana, gelinlerinin önünde güreş tuttu

Kırıkkale, Yozgat, Çorum, Baba, Yaşam, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Bu nasıl gelenek? Kayınbaba ve kaynana, gelinlerinin önünde güreş tuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Ferdi durmuş: Soytarılık başka bir şey değil 76 21 Yanıtla
  • ALİÇO null: cahillik parayla mı al sana örnek 69 21 Yanıtla
  • Deniz Memis: Evet bazıyörelerimizde bu gelenekler var siz niye rahatsız oldunuz ki bence başka şeylerden rahatsız olun onu haber yapın 46 33 Yanıtla
  • Yunus Durak: Bu millet asırlardır cahil bırakılmış, birden teknolojiye kavuşunca iyice şaşırdılar 37 15 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk: Anormal olan ne burda ? 23 23 Yanıtla
  • Ahmet Akkaya: kayınbaba hemen daldıda işin aslı öyle değil,,kayınbabayı bi kaç kişi tutar kaynana üzerine çıkar,,kaynana güç gösterisi yapar...tabii geline.... 32 9 Yanıtla
  • Yusuf Çarman: Niye hala gelişemedik örnekleri. 21 13 Yanıtla
  • Bbayraktar: Kimisi geleneği açıklamış. Kayınbaba ı tutarlar yok kayın valide onu tuş eder, dayısı yangın tüpüyle söndürür falan filan, eee damatta alanını belirlemek için arabanın lastiğinemi işer :) Ya güzel güzel oynayın gitsin nedir bu atraksyon. 10 12 Yanıtla
  • Cesur Aslan: Yok artık 8 2 Yanıtla
  • Zekeriya Nejat Koşucu: rahmetli kemal Sunal filminde vardi 9 1 Yanıtla
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