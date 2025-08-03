Buldan\'da Boğulma Olayı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde yaşayan Saime ve İbrahim Kayaaslan (58) çifti, dün piknik yapmak için Denizli'nin Buldan ilçesindeki Dımbazlar Göleti'ne gitti. Eşi yiyecekleri hazırlarken serinlemek için suya giren İbrahim Kayaaslan, suyun balçıklı olmasından dolayı bir süre sonra gözden kayboldu.

EŞİNİ KURTARMAK İSTERKEN BOĞULMA TEHLİKESİ GEÇİRDİ

Eşinin kaybolduğunu gören Samime Kayaaslan da kocasını bulmak için suya girdi. Kadını boğulmak üzereyken kurtaran amatör balıkçılar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kayaaslan, tedaviye alındı.

SUDAN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, itfaiye, sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler İbrahim Kayaaslan için çalışma başlattı. Su altı arama ve kurtarma dalgıçları ve itfaiye ekiplerinin 4 saat süren arama çalışmalarının ardından İbrahim Kayaaslan'ın cansız bedeni bulunarak göletten çıkarıldı.

OTOPSİ YAPILACAK

İbrahim Kayaaslan'ın ölümü yakınlarını yasa boğdu. Cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Buldan Devlet Hastanesine kaldırılan eşinin ise tedavisine devam edildiği öğrenildi.