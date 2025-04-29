Bursa'da Dede Eşini Unuttu, Torun Gülümsetti - Son Dakika
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Yaşam

Bursa'da Dede Eşini Unuttu, Torun Gülümsetti

Bursa\'da Dede Eşini Unuttu, Torun Gülümsetti

Hasan Akgül, eşini otobüste unuttu, torunu Gürhan panik anlarını kaydetti. Komik diyaloglar yaşandı.

29.04.2025 11:10
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BURSA'da Hasan Akgül (75), hastane dönüşü bindiği belediye otobüsünden indiğinde eşi Saadet Akgül'ü (68) yanında göremeyince panik yaşadı. Kalabalık nedeniyle eşini otobüste unutan Akgül'ün yaşadığı panik, torunu Gürhan Akgül (17) cep telefonuyla görüntüledi. Dede-torun arasındaki gülümseten diyalog da görüntülere yansıdı.

Osmangazi ilçesi Emek Mahallesi'nde yaşayan Hasan Akgül, 25 Nisan günü şeker ve tansiyon hastası olan eşi Saadet Akgül'ü rutin kontrolleri için Bursa Şehir Hastanesi'ne götürdü. Akgül çifti, kendilerine yardımcı olması için torunları Gürhan Akgül'ü de yanlarına aldı. Muayene işlemleri biten çift, yanlarında torunlarıyla birlikte eve dönmek için belediye otobüsüne bindi. Dede ve torun, Emek durağına geldiklerinde otobüsten indi. Ancak Saadet Akgül kalabalık nedeniyle kapıya ulaşamayınca otobüste kaldı. Arkasını döndüğünde eşini yanında göremeyen Hasan Akgül panik yaşarken, torunu o anları cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Cadde üstünde bir sağa bir sola yürüyen Hasan Akgül'ün o sırada torunu ile kurduğu diyalog da görüntülere yansıdı.

'OF ALLAH'IM ÇILDIRACAĞIM'

Gürhan Akgül'ün, "Dede, babaannem nerede?" sorusuna Hasan Akgül'ün, "Allah aşkına yapma ya, indi mi? Of Allah'ım çıldıracağım ya, çıldıracağım vallahi, çıldıracağım. Gülme oğlum, gülme" diyerek yanıt verdiği, Gürhan Akgül'ün, "Ara, ara insin" sözlerine Hasan Akgül'ün yaşadığı panikle başına vurup, "Nerede inecek oğlum, hiçbir yerde inmez. Bu araba başka yere gidiyor ya" dediği duyuldu. Bir sonraki durakta otobüsten inen Saadet Akgül'ün eşiyle kavuşma anları da görüntülerde yer aldı.

'O GÜLDÜKÇE BENİM SİNİRLERİM, TEPEM ATTI'

Yaşadıklarını anlatan Hasan Akgül, "Şehir Hastanesi'ne muayeneye gittik. Eşimde şeker hastalığı var, tansiyon var. Muayene ettirdik. Şehir Hastanesi'nden belediye otobüsüne bindik, Bursa'ya Emek'e gelmek için. Otobüs de acayip kalabalıktı. Aşırı kalabalıktı. Hastaneye giderken arkadaş olsun, yardımcı olsun diye torunumu da yanıma almıştım. Tam Emek'e geldik, çok kalabalık olduğu için indik. Eşim tam ortada kaldı. Kalabalık olduğu için çıkamadı dışarıya. O arada araba hareket etti. Toruna diyorum 'Gitti arabayla' diye o da gülüyor. O güldükçe benim sinirlerim, tepem attı. 'Yapma, etme' derken o zaman alnıma vurmuşum böyle. 'Ya oğlum yapma, etme. Babaannen bilmiyor sağı, solu. İnemeyecek, durakları bilmiyor' dedim. Telefon ettik, telefonla ulaştık. Bir sonraki durak Sanayi durağıydı. 'Sen orada bekle' dedim. İndi durakta, çok şükür. Bir sonraki durakta indi. Ben de merak ediyorum, bilemediği için. Baktım karşıda durakta duruyor. El salladım. Öyle bir şey ki asansöre tek başına binmiyor. Mecbur yanında birisi olacak. El ettim falan ama binmedi asansöre. Gittim, aldım, getirdik eve; çok şükür" diye konuştu.

'EŞİMİ DAHA ÖNCE UNUTMADIM'

Hasan Akgül, "Öyle bir macera yaşattı bize, torun sağ olsun. Video çektiğini fark etmedim onun. Gülüyor ikide bir de. Diyorum, 'Oğlum gülme. Bak babaannen kaldı arabada. Bilemeyecek nereye gittiğini. Gülme oğlum.' Kendi kendine gülüyor" dedi.

Zaman zaman unutkanlıkları olduğunu ancak eşini ilk kez unuttuğunu söyleyen Hasan Akgül, "Bende unutkanlık var. Eşimi daha önce unutmadım, ilk burada unuttum. 45 senelik evliyiz, seviyoruz birbirimizi. Trip attı bana, atmaz mı hiç. 'Beni bıraktınız, niye dikkat etmiyorsunuz. Sizi yanıma geleceksiniz sanıyorum' dedi. Baya bir sürdü küslüğü ama geçti. Gelip, geçici" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Bursa'da Dede Eşini Unuttu, Torun Gülümsetti - Son Dakika

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