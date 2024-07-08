Cem Yılmaz ve Zafer Algöz, Özkan Uğur\'u ölümünün birinci yıldönümünde andı

Yaşam

MFÖ grubunun solistliğini yapan ve aynı zamanda oyunculuktaki başarısıyla adından söz ettiren usta sanatçı Özkan Uğur, geçtiğimiz sene 8 Temmuz'da kanserle mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. 69 yaşında hayata gözlerini yuman Uğur, ölümünün birinci yıl dönümünde anıldı.

"KALBİMİZDESİN ÖZKAN AĞABEY"

Özkan Uğur'la yıllarca aynı projelerde yer alan yakın arkadaşı Cem Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı anma paylaşımında "Canımız ağabeyimizleyiz. Kalbimizdesin Özkan ağabey" ifadelerini kullandı. Usta oyuncu Zafer Algöz de paylaşımında "Özkan Uğur o... 'İnsan ölünce değil, unutulunca ölür' derler... Ne kadar doğru. Seni hiç unutmadık Özkan'ım. Ruhun şad, mekanın cennet olsun" dedi.