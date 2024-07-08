Cem Yılmaz ve Zafer Algöz, Özkan Uğur'u ölümünün birinci yıldönümünde andı - Son Dakika
Üye Girişi
Yaşam

Cem Yılmaz ve Zafer Algöz, Özkan Uğur'u ölümünün birinci yıldönümünde andı

Geniş Video İzle

Geçtiğimiz sene 8 Temmuz, kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Özkan Uğur, ölümünün birinci yıl dönümünde unutulmadı. Uğur ile yıllarca aynı projede yer alan yakın arkadaşı Cem Yılmaz ''Canımız ağabeyimizleyiz. Kalbimizdesin Özkan ağabey'' derken Zafer Algöz de ''Seni hiç unutmadık Özkan'ım'' ifadelerini kullandı.

08.07.2024 10:09  Güncelleme: 10:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MFÖ grubunun solistliğini yapan ve aynı zamanda oyunculuktaki başarısıyla adından söz ettiren usta sanatçı Özkan Uğur, geçtiğimiz sene 8 Temmuz'da kanserle mücadelesini kaybederek yaşamını yitirdi. 69 yaşında hayata gözlerini yuman Uğur, ölümünün birinci yıl dönümünde anıldı.

"KALBİMİZDESİN ÖZKAN AĞABEY"

Özkan Uğur'la yıllarca aynı projelerde yer alan yakın arkadaşı Cem Yılmaz, Instagram hesabından yaptığı anma paylaşımında "Canımız ağabeyimizleyiz. Kalbimizdesin Özkan ağabey" ifadelerini kullandı. Usta oyuncu Zafer Algöz de paylaşımında "Özkan Uğur o... 'İnsan ölünce değil, unutulunca ölür' derler... Ne kadar doğru. Seni hiç unutmadık Özkan'ım. Ruhun şad, mekanın cennet olsun" dedi.

Cem Yılmaz ve Zafer Algöz, Özkan Uğur'u ölümünün birinci yıldönümünde andı
Cem Yılmaz ve Zafer Algöz, Özkan Uğur'u ölümünün birinci yıldönümünde andı
Cem Yılmaz ve Zafer Algöz, Özkan Uğur'u ölümünün birinci yıldönümünde andı
Cem Yılmaz ve Zafer Algöz, Özkan Uğur'u ölümünün birinci yıldönümünde andı
Cem Yılmaz ve Zafer Algöz, Özkan Uğur\'u ölümünün birinci yıldönümünde andı

Kanser Tedavisi, Zafer Algöz, Özkan Uğur, Cem Yılmaz, Ünlüler, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Cem Yılmaz ve Zafer Algöz, Özkan Uğur'u ölümünün birinci yıldönümünde andı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Şehmus Aydın: zaman ne kadar çabuk geçiyor dün gibiydi 10 0 Yanıtla

10:59 Maaşı 10 bin TL’nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak Maaşı 10 bin TL'nin altında kalan 1.8 milyon emekliye ek zam yapılacak
10:04 Resmi sonuçlar geldi Fransa’da seçimlerin galibi “Filistin’i tanıyacağız“ diyen ittifakın lideri Resmi sonuçlar geldi! Fransa'da seçimlerin galibi "Filistin'i tanıyacağız" diyen ittifakın lideri
10:04 1 milyon kişi tehdit altında Beryl Kasırgası, ABD’yi alarma geçirdi 1 milyon kişi tehdit altında! Beryl Kasırgası, ABD'yi alarma geçirdi
08:58 Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı Bu pazar berberlerde başladı, haftaya kuaförlere geliyor! Kapatma kararı gelin ve damatları kızdırdı
08:54 Bakan Bolat’a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı Bakan Bolat'a fahiş fiyatları sordular, Afganlarla ilgili çok konuşulacak bir çıkış yaptı
10:30 KAP açıklaması geldi Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor KAP açıklaması geldi! Türk Hava Yolları yeni şirket kuruyor
10:24 Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı Bayern Münih 22 yaşındaki yıldızı 60 milyon euroya renklerine bağladı
09:56 Cenk Tosun’dan çok konuşulacak EURO 2024 sözleri: Bunlar fragmandı Cenk Tosun'dan çok konuşulacak EURO 2024 sözleri: Bunlar fragmandı
09:54 Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tekne tatilinde dudak dudağa görüntülendi Zeynep Bastık ve Serkay Tütüncü tekne tatilinde dudak dudağa görüntülendi
09:53 Adidas, son teknolojilere sahip Euro 2024 yarı final ve final maçlarında kullanılacak yeni topu tanıttı Adidas, son teknolojilere sahip Euro 2024 yarı final ve final maçlarında kullanılacak yeni topu tanıttı
09:36 SWM Motor, Türkiye’de üretim için başvuruları tamamladı Hedef yılda 50 bin araç SWM Motor, Türkiye'de üretim için başvuruları tamamladı! Hedef yılda 50 bin araç
09:35 Köpeklerin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor Köpeklerin saldırdığı 5 yaşındaki çocuk yaşam savaşı veriyor
09:25 Barbie filminin yıldızı Margot Robbie hamile Barbie filminin yıldızı Margot Robbie hamile
09:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesut Özil, Türkiye’de futbol okulu kuracak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Mesut Özil, Türkiye'de futbol okulu kuracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 11:17:59. #1.11#
SON DAKİKA: Cem Yılmaz ve Zafer Algöz, Özkan Uğur'u ölümünün birinci yıldönümünde andı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement