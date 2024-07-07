CHP\'li başkandan TOGG hamlesi! Makam aracını düğün arabası olarak vatandaşların hizmetine tahsis etti

Yaşam

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, geçen dönemde başkanlık makam aracı olarak kullanılan TOGG'u düğün ve sünnet arabası olarak vatandaşların hizmetine tahsis etti.

DÜĞÜNDE KULLANMAK İÇİN ŞARTLAR VAR

"Makam Aracımız, Düğün Aracınız" sloganıyla verilen hizmetle ilçe sakinleri en özel günlerini konforlu bir araçta keyifle yaşayacak. TOGG'u sünnet ve düğün günlerinde kullanmak isteyenlerin, Beykoz sınırları içerisinde ikamet etmesi, düğün veya sünnet organizasyonunun ilçe sınırları içerisinde olması, üzerine kayıtlı herhangi bir aracın bulunmaması gerekiyor.

BAŞVURU YAPMALARI GEREKİYOR

Hizmetten yararlanmak isteyenler, Beykoz Belediyesi'nin 444 66 61 No'lu Çözüm Merkezi, whatsapp hattı ve sosyal medya hesaplarından başvuru yaparak, kayıt oluşturabilecek.

ŞOFÖR İLE BİRLİKTE TAHSİS EDİLECEK

Başvuru kayıt listesi düzenlendikten sonra araç, randevu sistemiyle evlenecek çiftlerin veya sünnet olacak çocukların kullanımına şoförü ile birlikte tahsis edilecek.