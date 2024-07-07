CHP'li başkandan TOGG hamlesi! Makam aracını düğün arabası olarak vatandaşların hizmetine tahsis etti - Son Dakika
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Yaşam

CHP'li başkandan TOGG hamlesi! Makam aracını düğün arabası olarak vatandaşların hizmetine tahsis etti

CHP\'li başkandan TOGG hamlesi! Makam aracını düğün arabası olarak vatandaşların hizmetine tahsis etti

31 Mart seçimlerinde CHP'ye geçen İstanbul Beykoz'da başkanlık koltuğuna oturan Alaattin Köseler'den ses getiren bir hamle geldi. Köseler, geçen dönemde başkanlık makam aracı olarak kullanılan yerli ve milli otomobilimiz TOGG'u düğün ve sünnet arabası olarak vatandaşların hizmetine tahsis etti.

07.07.2024 08:28
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Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, geçen dönemde başkanlık makam aracı olarak kullanılan TOGG'u düğün ve sünnet arabası olarak vatandaşların hizmetine tahsis etti.

DÜĞÜNDE KULLANMAK İÇİN ŞARTLAR VAR

"Makam Aracımız, Düğün Aracınız" sloganıyla verilen hizmetle ilçe sakinleri en özel günlerini konforlu bir araçta keyifle yaşayacak. TOGG'u sünnet ve düğün günlerinde kullanmak isteyenlerin, Beykoz sınırları içerisinde ikamet etmesi, düğün veya sünnet organizasyonunun ilçe sınırları içerisinde olması, üzerine kayıtlı herhangi bir aracın bulunmaması gerekiyor.

BAŞVURU YAPMALARI GEREKİYOR

Hizmetten yararlanmak isteyenler, Beykoz Belediyesi'nin 444 66 61 No'lu Çözüm Merkezi, whatsapp hattı ve sosyal medya hesaplarından başvuru yaparak, kayıt oluşturabilecek.

ŞOFÖR İLE BİRLİKTE TAHSİS EDİLECEK

Başvuru kayıt listesi düzenlendikten sonra araç, randevu sistemiyle evlenecek çiftlerin veya sünnet olacak çocukların kullanımına şoförü ile birlikte tahsis edilecek.

Kaynak: ANKA

Alaattin Köseler, İstanbul, Sünnet, Beykoz, TOGG, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yaşam CHP'li başkandan TOGG hamlesi! Makam aracını düğün arabası olarak vatandaşların hizmetine tahsis etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Mehmet Yılmaz: arabası olanda alır şartlarda arabası olmaması ve dar gelirliye verilmesi daha iyi olur 2 0 Yanıtla
    Huseyın bozkırlı: Mehmet bey iyi okursanız üzerine kayıtlı araba olmaması gerektiğini belirtmişler zaten 0 0
  • Abuzer Yavuz: Toog alan pişman olmuş 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: CHP'li başkandan TOGG hamlesi! Makam aracını düğün arabası olarak vatandaşların hizmetine tahsis etti - Son Dakika
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