Dalgıç İrfan'ın Yunuslarla Yakınlığı

MERSİN'de dalgıç İrfan Alınç'ın, dalışları sırasında yanına gelen yunusları sevip, balıkla beslemesi dikkat çekti.

Aydıncık ilçesinde düzenli dalışlar yapan İrfan Alınç, sırasında karşılaştığı yunuslarla yakınlık kurdu. Denize girerken yanında balık götüren Alınç, bir süredir yunusları sevip, beslemeye başladı. Bu anları da kamerasıyle görüntüleyen Alınç, ilgi gördü. Her dalışında yunusların etrafında toplandığını belirten Alınç, "Denizimiz temiz, bu yüzden bu güzelliklere sahibiz. Daha duyarlı olmalıyızö dedi.

Haber-Kamera: Atike CEYLAN KAÇAR/AYDINCIK (Mersin),