Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşla kürsüden atıştı - Son Dakika
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Yaşam

Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşla kürsüden atıştı

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İstanbul'un Adalar ilçesinde faytonların kaldırılmasından sonra hizmete alınan elektrikli minibüslere (Azmanbüs) ada sakinlerinin tepkisi sürüyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Adalar Belediyesi yeni hizmet binasının temel atma töreninde protesto edildi. İmamoğlu, konuşması esnasında zaman zaman yapılan protestolara karşı 'Çok kaba bir protesto' diyerek karşılık verdi.

09.01.2025 17:53
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İstanbul Büyükşehir Belediyesince Adalar Belediyesi hizmet binasının temel atma töreni düzenlendi. Büyükada Çınar Meydanı'ndaki programda, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konuşması sırasında bir grup İETT'nin Adalar'a getirdiği minibüsleri protesto etti.

Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşla kürsüden atıştı

"AĞABEY SESİN ÇOK DETONE"

"Ada muhafızları azmanbüse karşı", "Sözlerini tutman gerek azmanları çekmen gerek" ve "Önce danış sonra bina yenile" yazılı pankartlar taşıyan gruptan bir kişi, "Adalar'da azmanbüs istemiyoruz" diye slogan attı.

Bunun üzerine İmamoğlu, "Ağabey sesin çok detone, vallahi çok detone. Bak kurban olayım. Sesini duyduk, panoları da gösterdin. Sürekli bağırınca bir şey ifade etmiyor." dedi.

Eylemcinin, "68 kuşağıyım" demesi üzerine İmamoğlu, "Hiç fark etmez. Daha başarılı bir kuşak geldi, merak etme. Devrim yapacak, devrim. Daha güçlü kuşak geldi. Onlar da bizim dostlarımız. Sadece tepki göstermenin usulü ve üslubu açısından elbette ki durumunuza ve duygunuza ilgi gösteriyoruz ve takip ediyoruz. Ama şu anda gösterdiğiniz panolarla arkanızda burayı izlemeye çalışan insanların önünü kesiyorsunuz. Mesela, onu sürekli elinizde tutarak kendinize, vücut düzeninize zarar veriyorsunuz. Çünkü biz zaten gördük, sizin söylediklerinizi duyduk, takip ediyoruz, size dönük cevaplarımızı verdik. Israrla yaptığınız bu protesto biçiminin çok da verimli bir protesto biçimini olmadığını söyleyeyim size." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşla kürsüden atıştı

"ÇOK KABA BİR PROTESTO"

Daha sonra açılış programı konuşmasına devam eden İmamoğlu, göreve geldiği 2019'dan bu yana Adalar'ın kaderinin değiştiğini, buranın her sorununa özenle ilgi ve çaba gösteren bir bakış açıları olduğunu söyledi.

Protestonun devam etmesi üzerine İmamoğlu, eylemci gruba, "Sözünüzü dinliyorum. Senin de sesini duyuyorum ama sen ısrar ediyorsun. Çok kaba bir protesto." diye karşılık verdi.

Tepki gösteren grup ile diğer katılımcılar arasında da zaman zaman tartışmalar yaşandı.

Konuşmasına kaldığı yerden devam eden İmamoğlu, ilçenin mis gibi koktuğunu söyleyerek, "Adalar'da kötü bir koku yok. Kabalık yok. Sokaklarda çirkin görüntüler kalmadı. İnşallah özellikle ön görünümle ilgili de tedbirlerimiz, bu yıl sonunda meyvesini verecek. Ve göreceksiniz Adalar görseliyle, kültürüyle, sanatıyla, her yönüyle çok daha güçlü bir seviyeye ulaşacak." şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşla kürsüden atıştı
Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşla kürsüden atıştı
Kaynak: AA

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Son Dakika Yaşam Ekrem İmamoğlu, kendisini protesto eden vatandaşla kürsüden atıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (43)

  • Serkan Acar:
    zfrecm 75 ŞU AN ELİNDE İKTİDAR GÜCÜ YOK OLSA PROTESTOCULARI ESED İN SEDNEYA HAPİSHANESİNDE YAPTIĞI İŞKENCELERİN AYNISINI YAPACAĞINDAN ZERRE ŞÜPHEM YOK 752 4 Yanıtla
  • Metin Celik:
    Adamın başka özelliği yok, karşısındaki insanı küçük görme ve azarlamak. Icraat 0 ama çene, ŞIMARIK, lafla peynir gemisini yürütmekten başka, boş insan. Ona oy verenlere mustahak. 720 12 Yanıtla
  • Apple User:
    istanbula gelmiş en boş adam 679 19 Yanıtla
  • Ab294900:
    MİLLET ERDOĞANA KIZDIĞINDAN BU BELEDİYE BAŞKANI YAPTI BU DA KENDİNİ NİMETTEN SAYIYOR. 512 50 Yanıtla
    Oktay KARACA:
    ELİNDEKİ KIYMETİ KAYBEDECEK Kİ, BUNUN GİBİLERİN ELİNDE REZİL, RÜSVAY OLDUĞUNU HİSSEDECEK, REİSİN KIYMETİNİ BİLECEK. MİLLET, REİSE BİR DERS VERELİM DERKEN, KENDİNİ MAHVETTİ. 0 0
    Turan Oluc:
    çok haklısın millet kişiliğe değil partiye oy veriyor partide kimin parası kimin çevresi varsa onu aday yapıyor 0 0
    ekenel:
    yok öyle birşey ben erdoğanı sevmiyorum hayatım boyunca da oy vermedim vermemde ben ekrem başkanı seviyorum ve destekliyorum sen nerenden uyduruyorsun bunları acaba 0 0
  • zfrcm75:
    tarafsız bakın duruma en azından protesto yapılıyor kişiye , siz kime protesto edebiliyorsunuz direk içeriye atsınlar sizi bu taraftan bak olaya dürüst olun biraz 65 493 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    Max akplikoyun para için herşeyi yaparlar helal başkanım 80 437 Yanıtla
    stanciu george:
    koyun değil de kimse koyun olmak domuz olmaktan ıyıdır bıldırmek ıstedım 0 0
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