Engelli Çiftin Aşkı: Sessiz Kına Töreni

SOSYAL medya üzerinden 8 yıl önce tanışan her ikisi de işitme ve konuşma engelli Kırıkkaleli Zeki Sazak (25) ile Batmanlı Nazlı Alkan (24), hayatlarını birleştirme kararı aldı. Batman'da yapılan kına töreninde çift ve davetliler, farkındalık da oluşturmak amacıyla sessiz çiftetelli oynadı. Törende bir işaret dili tercümanı da davetliler ile çift arasındaki iletişimi sağladı.

Kırıkkaleli Zeki Sazak, 8 yıl önce sosyal medya üzerinden kendisi gibi işitme ve konuşma engelli olan Nazlı Alkan ile tanıştı. İkilinin arkadaşlığı bir süre sonra aşka dönüştü. Hayatlarını birleştirme kararı alan çift, şubat ayında nişanlandı. Kentteki bir isteme evinde gerçekleştirilen kına töreninde çift ve davetliler farkındalık da oluşturmak amacıyla bir süre sessiz çiftetelli oynadı. Törende bir işaret dili tercümanı da davetliler ile çift arasında iletişimi sağladı. Çift, yakın zamanda Ankara'da yapılacak olan düğünle dünyaevine girecek.

'İLK BEN AŞIK OLDUM'

Tercüman aracılığıyla konuşmasında Nazlı'yı çok sevdiğini belirten Zeki Sazak, "8 yıl önce tanıştık. 8 yıl önce gördüm Nazlı'yı ve konuşmaya başladık. Süreç ilerledikçe de duygularımız ön plana çıktı. İlk ben aşık oldum ve Nazlı'ya söyledim. Mesajla söyledim kendisine. Görüşmek istediğimi söyledim. Olumsuz da bir cevap almadım. İlk etapta aramızdaydı. Özel ilerledik. Daha sonra ortak bir karar verince de ailelerimize bildirdik. Nazlı'yı çok seviyorum" dedi.

'SEVGİMİZ ZAMAN GEÇTİKÇE ARTTI'

Nişanlısını çok sevdiğini ifade eden Nazlı Alkan ise "Sosyal medyada Zeki ile tanıştım. Kendisinden bir mesaj aldım. Biraz konuşmaya başladık. Ben de onu beğendim. Sevdim onu. İlk gördüğümde de hoşlandım. İçimde bazı duygular oluştu. Sevgimiz zaman geçtikçe arttı. Birkaç görüşmeden sonra ailemize de haber verdik. Evlenmeye karar verdik. Bugün de çok heyecanlıyız. Eşimi çok seviyorum. Ailemi özleyeceğim çünkü ailem burada yaşıyor ama ben Ankara'da yaşayacağım. Hayatıma orada devam edeceğim. Ailemi çok seviyorum. Anne babamı çok seviyorum. Ailemin her zaman bana desteği vardı" diye konuştu.