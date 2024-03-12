Karısı her şeyi itiraf etti! İntihar ettiği söylenen diş hekimi cinayete kurban gitmiş - Son Dakika
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Yaşam

Karısı her şeyi itiraf etti! İntihar ettiği söylenen diş hekimi cinayete kurban gitmiş

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Antalya'da evinde 7 Ocak'ta tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulunan diş hekimi Mustafa Kalaycı'nın gözaltına alınan eşi Ayşe Kalaycı ile sevgilisi Mehmet Kırıcı tutuklandı. Ayşe Kalaycı, ifadesinde cinayeti sevgilisinin işlediği itiraf ederken, öğretmen olduğu öğrenilen şüpheli Kırıcı ise suçlamayı reddetti.

12.03.2024 15:06  Güncelleme: 15:16
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Antalya'nın Gazipaşa ilçesi İstiklal Mahallesi Rasih Kaplan Caddesi'nde bulunan apartmandaki dairede oturan Diş Hekimi Mustafa Kalaycı, 7 Ocak'ta evde tabancayla başından vurulmuş şekilde yerde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin incelemesinde Mustafa Kalaycı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Mustafa Kalaycı'nın cenazesi Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Evli ve 3 çocuk babası Mustafa Kalaycı'nın ölümüyle ilgili Gazipaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı.

EŞİ İTİRAF, SEVGİLİSİ İNKAR ETTİ

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Olayla ilgili 8 Mart'ta Mustafa Kalaycı'nın eşi Ayşe kalaycı ve F.U. isimli kadın ile Mehmet Kırıcı gözaltına alındı. 3 şüpheli polis eşliğinde dün Gazipaşa Adliyesi'ne getirildi. İşlemleri geç saatlere kadar süren şüphelilerden Ayşe Kalaycı ile Mustafa Kırıcı tutuklanırken, F.U. ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturmanın geniş kapsamlı sürdürüldüğü öğrenildi.

EŞİ İTİRAF, SEVGİLİSİ İNKAR ETTİ

İNTİHAR ETTİĞİ İZLENİMİ VERİLMİŞ

Mustafa Kalaycı'nın ölümüyle ilgili geniş kapsamlı soruşturma yürüten İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın detaylarını ortaya çıkardı. Ekiplerin incelemesinde, intihar ettiği izlenimi verilen Kalaycı'nın öldürüldüğü belirlendi. Bunun üzerine ekipler incelemeyi derinleştirdi.

EŞİ İTİRAF, SEVGİLİSİ İNKAR ETTİ

Yapılan incelemede, Kalaycı'nın eşi Ayşe Kalaycı'nın sevgilisi Mehmet Kırıcı'nın cinayeti işlediği belirlendi. Olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan Ayşe Kalaycı, savcılıktaki ifadesinde cinayeti Mehmet Kırıcı'nın işlediğini itiraf etti. Kalaycı, cinayetle ilgisi olmadığını, Kırıcı'nın kendisini de tehdit ettiğini öne sürdü. Bir okulda beden eğitimi öğretmeni olan Mehmet Kırıcı ise suçlamayı kabul etmedi. Öte yandan Mustafa Kalaycı'nın, eşi Ayşe Kalaycı ile Mehmet Kırıcı'yı evdeki bir odada yakaladığı öğrenildi.

Karısı her şeyi itiraf etti! İntihar ettiği söylenen diş hekimi cinayete kurban gitmiş
Kaynak: DHA

Antalya, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Karısı her şeyi itiraf etti! İntihar ettiği söylenen diş hekimi cinayete kurban gitmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • süleyman hakan gökşen: 3 çocuğun varmış, hiç mi utanmadın, yarın o çocukların yüzüne nasıl bakacaksın? 74 1 Yanıtla
  • Şenol Mirza: Öğretmen cinayet işlemiş eyvah eyvah 45 2 Yanıtla
  • hasan celik: Öğretmenin evli bir kadınla ilişkisi olması normal sanki. Olaya öğretmen olarak bakma, kanı bozuk her kitlede mevcuttur. 44 1
  • deniz Özdoğan: Şu karısını yâda kocasını aldatan kişilerin partnerlerine sevgilisi deyip sevgiyi kirletmeyin. 39 1 Yanıtla
  • Mecoli: İkisi de aynı şey sevgiliyi de meşhur alıştırmayın 1 2
  • necmettin durmaz: resmen zina işliyorlardı sevgili de ne oluyor 1 0 Yanıtla
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