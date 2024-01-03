Ev kazalarına karşı tedbir almak yeterli mi?

Ev kazaları, yaşadığımız bir konutun içinde ya da bahçesinde oluşan kazalardan oluşuyor. Ülkemizde genellikle düşme, yanma-haşlanma, kesikler, zehirlenme, boğulma, yabancı cisim ile tıkanma gibi ev kazalarına şahitlik ediyoruz veya kendi başımıza geliyor. Ev kazalarının meydana gelmesinde konut ve çevresinin uygun olmayan koşulları, evde kullanılan ürünlerin kullanım talimatlarındaki yetersizlikleri, her geçen gün artan sanayi ve tüketim mallarının bilinçsizce kullanılması gibi durumları neden olarak gösterebiliriz.

Tüm tedbirleri alsanız dahi...

Çocuğunuzun fırın ve ocak düğmeleriyle oynamasını engellemek için açma - kapama düğmelerinde koruyucu aparat kullanabilirsiniz. Sağlıklı bir aydınlanma yapabilirsiniz, bıçak kullanırken yaşanabilecek kazaları engelleyebilirsiniz. Kabloların lavabo ve ocağa uzak konumlandırılmasından tutun, istenmeyen elektrik çarpmalarını önlemeye yardımcıdır. Peki tüm bunlara rağmen almış olduğunuz bütün tedbirlere rağmen kendinizi güvende hissedebiliyor musunuz?

Siz ve yakınlarınız önemli

Sizin ya da yakınlarınızın başına gelebilecek kazalara karşı kendinizi yasal düzlemde de garantiye almanız önem arz ediyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kişisel sağlık ve hayat sigortaları burada devreye girerken bunun dışında spesifik önem arz eden özel durumlar için de sigorta sektörü geniş bir hizmet ağı sunuyor.

Her dört kazadan biri evde yaşanıyor

Nasıl ki aracınızın sigortasını, evinizin sigortasını, ürününüzün sigortasın yaptırıyorsanız evinizdeki kazalara karşı da sigorta başlangıcı yapmanız hayatınızı daha da kolaylaştıracaktır.

Evlerde meydana gelen kazalar nedeniyle her yıl yaklaşık 20 bin kişi hayatını kaybederken, 22 milyona yakın kişi de hastanelere başvuruyor. Tüm kazaların yüzde 25'ini de yine ev kazalarının oluşturması dikkat çekici.

Huzuru yakalamak elinizde

Katılım Emeklilik'in Huzurlu Yuvam Ferdi Kaza Sigortası da geleceğe huzurlu adım atarak karşınıza çıkan olumsuz risklere karşı sizi ve sevdiklerinizi güvence altına alıyor. Her ne kadar kendimiz ve sevdiklerimiz için kaza ihtimallerini düşünmek istemesek de, bazen hiç beklenmedik anlarda kazalar karşımıza çıkabiliyor. Tedavi masraflarından, maluliyete ve hatta vefat gibi çok üzücü sonuçları olan kazalara karşı Huzurlu Yuvam Ferdi Kaza Katılım Sigortası bu noktada devreye giriyor.

Asistans ile kaliteli hizmet anlayışı

Katılım Emeklilik, Faizsiz Sigorta Anlayışı ve Faizsiz sigorta prensiplerine uygun hizmet sunarken Asistans Hizmetleri sayesinde katılımcılarına Avantajlı Asistans Hizmetleri ve Kapsamlı Asistans Hizmet Paketi de müşterilerin beklentilerine en uygun karşılığı sunuyor.

Avantajlı Asistans Paketi'nde yer alankombi ve klimada yılda birer kezlik bakım hizmeti ve bakım dışı sunulan yüzde 40'lık indirim dikkati çekerken online doktorda yılda üç kez sunulan danışma hizmeti de ilgi görüyor. Diş sağlığı paketi kapsamında ise anlaşmalı kurumlarda yılda birer kez diş hekimi muayenesi bu hizmeti müşteri nazarında da popüler hale getiriyor.