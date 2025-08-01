Gönül Kağan'ın Bal Başarısı - Son Dakika
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Yaşam

Gönül Kağan'ın Bal Başarısı

Gönül Kağan\'ın Bal Başarısı
01.08.2025 09:59
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Yüksekova'da 30 yılda 5 kovanla başlayıp 600 kovan arıcılıkla 3 ton bal üretiyor.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesi Ortaç köyünde 30 yıl önce devletten aldığı 5 kovan arı ile arıcılığa başlayan 6 çocuk annesi Gönül Kağan'ın (50) kovan sayısı, yıllar içinde 600'e çıktı. Zengin bitki örtüsü ve endemik çiçek çeşitliliğiyle dikkat çeken Yüksekova yaylalarında üretim yapan Kağan ve eşi, şimdilerde yılda yaklaşık 3 ton doğal bal üretip, Türkiye'nin birçok yerine gönderiyor. Kağan çifti, bu yıl da bol ve bereketli bir sezon geçirmeyi umduklarını belirtti.

Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan yüksek rakımlı dağların eteklerinde kurulu Ortaç köyünün Konak mezrasında yaşayan Gönül Kağan, 1995 yılında devlet desteğiyle 5 arılı kovan aldı. Eşinin de desteğiyle bir yandan bahçe işleriyle, bir yandan da ev işleriyle uğraşan Kağan, her yıl bahar aylarıyla birlikte florası zengin yaylalarda bal üretimi yapmaya başladı. Arıcılık faaliyetlerini her geçen yıl daha da büyüten Kağan, yıllar içinde kovan sayısını 600'e çıkardı. Zengin bitki örtüsü ve endemik çiçek çeşitliliğiyle dikkat çeken Yüksekova yaylalarında üretim yapan Kağan çifti, şimdilerde yılda yaklaşık 3 ton doğal bal üretiyor. Ürettikleri kaliteli balları Türkiye'nin birçok yerine gönderen Kağan çifti, çocuklarının eğitim masraflarında karşıladıklarını söyledi. Kağan, yıllar önce devletin verdiği 5 arılı kovanla başladığı arıcılığı bugün profesyonel bir üretim seviyesine taşırken bu yıl da bol ve bereketli bir sezon geçirmeyi umduklarını belirtti.

'30 YILDA 600 KOVANA ÇIKARDIK'

Bir yandan bahçe ve ev işleri ile uğraşan Gönül Kağan, bir yandan hayvancılıkla uğraşıyor. Yaptığı işlerin yorucu ama güzel olduğunu belirten Kağan, "Bu işe başladığımda elimde sadece 5 kovan vardı. Ama çok çalıştım, yılmadım. Eşimle birlikte sabahın erken saatlerinden akşam geç saatlere kadar doğanın içinde olduk. Her yıl biraz daha fazla üretmeye başladık. Şu an 600 kovan oldu. 2 kızım 4 oğlum var. Gelirimizi arıcılıktan sağlamaya başladıkça çocuklarımızı okutmaya, geçimimizi sağlamaya başladık. Eve, bahçeye bakıyorum. İneklerimiz var onlara bakıyorum. Bir yandan da arıcılık yapıyorum. Çok yorucu zahmetli ama çok güzel. Devletin verdiği destek sonrası bizde çalıştık kovan sayısını arttırdık. Bu yıl 3 ton bal üretimi hedefliyoruz. Kadınlar da bu işi yapsınlar çok güzel bir iş. Bize bu imkanı sağlayan devletimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: DHA

Yüksekova, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Gönül Kağan'ın Bal Başarısı - Son Dakika

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